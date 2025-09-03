Итальянское консульство в Петербурге перешло на быстрые отказы

Еще один тревожный звоночек для туристов, оформляющих шенгены, – итальянское консульство в Санкт-Петербурге стало в последнее время чаще выдавать отказы. Причем порой на отрицательное решение уходит всего пара дней вместо привычного срока в 2 месяца.

О необычных случаях туристы рассказали в соцсетях, посвященных оформлению шенгенских виз: «В четверг сдали документы. В пятницу пришло оповещение, что они отправлены в консульство. А при получении увидели, что уже в понедельник поставили отказ».

Как все это произошло, до конца неясно. Первое, что приходит на ум, – возможно, кому-то из консулов подвернулась не та стопка заявлений. Люди, получившие столь стремительные отказы, считают, что их документы попросту никто и не открывал, а просто не глядя проставил отказы.

У визовых агентов есть другая версия – у вполне себе лояльной к россиянам страны (пусть консульство в Питере и имеет свои особенности) процент отказов мал. И в большей степени их получают те, кто обращается к некомпетентным посредникам. Такие спустя рукава относятся к оформлению билетов и отелей. Они делают либо временные брони, которые за время оформления визы сгорают, либо и вовсе подают паспорта с ваучерами, которые не имеют под собой реальных бронирований, что скрупулезно проверяющими консулами легко вычисляется.

