Какие месяцы для отпуска самые невыгодные

Самым выгодным месяцем для ухода в отпуск под конец года оказался октябрь, наименее выгодным — ноябрь. Об этом «Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в октябре 31 календарный день, из которых согласно пятидневной рабочей неделе 23 дня являются рабочими. В ноябре же 30 календарных дней, из которых 19 рабочих. В декабре — 31 календарный день, из которых 22 рабочих.

Если предположить, что актуальная месячная зарплата для октября-ноября у россиянина будет в размере 72 тысяч рублей, а средний дневной заработок — 2158 рублей, то в октябре сумма отпускных составит 30,2 тысячи рублей, а зарплата — 40,7 тысячи рублей (всего — 70,9 тысячи рублей). При этом в ноябре зарплата будет ниже из-за праздничных дней — 30,2 тысячи рублей и 37,9 тысячи рублей соответственно (то есть более 68 тысяч рублей), пояснил Балынин.

Между тем, в декабре сумма отпускных также будет равняться 30,2 тысячи рублей, зарплата – 39,3 тысячи рублей (всего — более 69 тысяч рублей). Экономист напомнил, что средний дневной заработок для отпускных выплат рассчитывается так: сумма зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, делится на 12 и на среднемесячное число календарных дней, однако индивидуальных нюансов много.

Как подчеркнул Балынин, отпуск оплачивается не позднее чем за три дня до его начала, поэтому в приведенном примере отпускные будут выплачены до отпуска, тогда как оплата труда уже будет высчитываться пропорционально отработанным дням месяца в установленные даты.

