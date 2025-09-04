«Аэрофлот» возобновит рейсы на трех туристических направлениях

«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы по нескольким интересным туристам дальним направлениям.

С 27 сентября начнутся перелеты на Сейшелы (Маэ) – дважды в неделю, по средам и субботам. Нацперевозчик поставил на маршрут самые новые и комфортабельные из своих дальнемагистральных лайнеров, Airbus A350 в трехклассной компоновке – эконом, комфорт и бизнес. Билеты туда и обратно по багажным тарифам на сегодня стоят от 88,7 тыс. руб., только с ручной кладью – от 75,5 тыс.

С 4 октября «Аэрофлот» возобновит полеты в Коломбо – трижды в неделю на Boeing 777. Слетать на Шри-Ланку предлагается по ценам от 66,6 тыс. руб., за перевозку чемодана нужно доплатить 13 тыс.

Туры на рейсах нацперевозчика есть в продаже у туроператора Библио-Глобус. Недельные турпакеты на Сейшелы в отели 5* на вылетах в конце сентября обойдутся от 377 тыс. руб. за двоих. Минимальная стоимость туров на 7 ночей на Шри-Ланку с отправлением в начале октября – от 162 тыс. руб., если выбрать размещение в гестхаусах, в гостиницах 4* – от 182 тыс. руб.

Накануне «Аэрофлот» также анонсировал возобновление прямых перелетов из Москвы в Гонконг. Рейсы будут летать с 2 октября по четвергам и субботам. Билеты round trip можно забронировать по ценам от 55,3 тыс. руб., доплата за багаж – 13 тыс.

Ранее мы писали, что «Аэрофлот» начнет летать на индийский курорт Гоа из Новосибирска.