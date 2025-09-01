Женщина отсудила у туроператора 200 тысяч за сорванный отпуск

Жительница Верхней Салды Елена (имя изменено) обратилась в суд после того, как туроператор отказался вернуть деньги за сорванный отпуск в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом разбирательстве сообщила пресс-служба Свердловского областного суда информагентству «Уральский меридиан».

В сентябре 2024 года Елена приобрела тур на двоих за 255 тысяч рублей. Однако перед поездкой она попала в больницу, и врачи запретили ей совершать перелёты. К счастью, второй турист всё же отдохнул в Эмиратах.

Женщина сразу уведомила турагента, а также приобрела дополнительную страховку «от невыезда». Тем не менее, ни туроператор «ТТ-Трэвел», ни страховая компания «Ингосстрах» не вернули деньги: туроператор ссылался на страховщика, а страховая компания отказала, объясняя это тем, что болезнь не является страховым случаем по полису.

Елена подала иск в Верхнесалдинский районный суд, который признал болезнь уважительной причиной для отмены тура. Суд взыскал с туроператора в её пользу 127 500 рублей — стоимость её части тура, 5 тысяч рублей — компенсацию морального вреда и 66 250 рублей — штраф за нарушение прав потребителя. При этом в иске к страховой компании суд отказал, поскольку полис действительно не покрывал данную ситуацию. Решение суда пока не вступило в законную силу.

