Когда поездки в Китай лучше не планировать

Отпуск в Китае – популярное сегодня направление. Все больше туристов выбирают поездки в Поднебесную: морские курорты, приграничные города, исторические города, парки развлечений. Чтобы не толпиться в очередях, стоит выбирать для поездок даты, которые не совпадают с национальными китайскими праздниками и длинными выходными.

Когда в Китае праздники и выходные в 2025 году

В этом году у китайцев осталось не так много национальных праздников и выходных: все основные уже прошли: Китайский Новый год (праздник весны), День поминовения усопших и День труда.

Ближайший большой праздник, который отмечает весь Китай – День образования КНР 1 октября. В честь него в стране объявлены выходные с 1 по 8 октября. На те же даты выпадает Праздник середины осени (Чжунцюцзе). Выходные будут общими для двух праздников, так что их в этом году продлили за счет двух дополнительных рабочих дней: 28 сентября и 11 октября.

Больше в 2025 году длинных выходных в Китае не будет.

2026 год: когда выходные и праздники в Китае

В следующем году в Китае будет семь больших праздников и выходных дней. Один выходной день выпадает на Новый год 1 января.

Китайский Новый год (Праздник весны) состоится 17 февраля, а выходные растянутся с 16 по 22 февраля.

День поминовения усопших – 5 апреля, выходными будут дни с 3 по 5 апреля. На День труда (1 мая) дают три выходных: 1–3 мая.

Летом пройдет Фестиваль лодок-драконов, так что с 19 по 21 июня объявлены выходными по всей стране. И еще два больших праздника пройдут в Китае осенью:

Фестиваль середины осени – 25 сентября. Выходными будут дни с 25 по 27 сентября.

День образования КНР – 1 октября. Выходными объявлены дни с 1 по 7 октября.

Стоит также учитывать школьные каникулы. Как правило, в Китае они начинаются в середине января и длятся до конца февраля. Летние каникулы начинаются в июле и заканчиваются в сентябре.