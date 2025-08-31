Ученые вывели формулу идеального отпуска

Исследователи назвали условия полноценного отдыха, который гарантирует максимальное расслабление и восстановление сил. Формула, выведенная на основе опроса 2 тыс. человек, включает точное количество сна, солнечного света и даже времени, проведённого без гаджетов.

Согласно расчётам доктора Энди Коупа, идеальный отпускной день должен состоять из:

6,1 часа сна;

4,8 часа солнечного света;

2,2 часа физической активности (включая плавание в бассейне);

3,9 часа в день без экранов смартфонов и ноутбуков.

Ключевыми условиями также являются комфортная температура воздуха около +25 °C, лёгкий ветер и полное отсутствие электронных писем по рабочим делам. Доктор Коуп советует туристам не гнаться за количеством посещённых достопримечательностей, а сосредоточиться на расслаблении. Оптимальным распределением времени он считает 70% отпуска, проведённые с семьёй или друзьями, и 30% — посвящённые личным интересам.