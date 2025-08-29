Что такое «сонные туры» и стоит ли за них переплачивать

В попытке выспаться и избавиться от чувства усталости, россияне начали бронировать специальные «сонные туры». Номера, которые позволят постояльцам выспаться, оснащены ортопедическими матрасами, утяжеленными одеялами и масками. Однако цена такого отдыха может быть на 25 процентов дороже, чем в обычном отеле. Так стоит ли переплачивать за эти услуги и насколько они важны для полноценного сна, «Вечерняя Москва» узнавала у специалиста.

Стоит ли переплачивать

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что все российские гостиничные комплексы придерживаются ГОСТа, согласно которому в любых отелях повышенной категории комфорта должны быть предоставлены матрасы с определенным количеством пружин.

— В сетевых пятизвездочных отелях используют матрасы американских и испанских производителей, которые стоят по 350 тысяч рублей. Гарантированно, на них человек уснет не хуже, чем на любом ортопедическом матрасе. К тому же простой потребитель с трудом отличит, спит ли он на ортопедическом матрасе или нет. Поэтому лучше выбрать отель повышенной категории комфорта с хорошим номером, чем доплачивать за здоровый сон, — уверен собеседник «ВМ».

Что в отеле гарантирует хороший отдых

В сетевых отелях повышенного уровня комфорта также предусмотрены и другие преимущества, отметил Мельник, среди которых:

меню подушек — предполагает равное количество подушек в номере (от 6 до 12 штук), которые подбираются в зависимости от предпочтений постояльца;подготовка ко сну — в эту услугу входит наличие лавандового мешочка или вибропластин, которые размещены в комнате для комфортного засыпания.

— В таких комфортных условиях человек легко засыпает и просыпается и без наличия тяжелого одеяла, маски для сна и специального матраса. Поэтому я рекомендую бронировать привычный отель, заранее поинтересовавшись, какие услуги будут предоставлены в номере, — посоветовал Мельник.

Что еще важно для здорового сна в отеле

Эксперт также отметил, что полноценный отдых зависит от совокупности условий, среди которых:

комнаты на верхних этажах;полный блэкаут;отсутствие шума и любых других внешних раздражителей.

— При соблюдении этих факторов одновременно человеку не понадобится ортопедический матрас, чтобы быстро уснуть и легко проснуться, — заверил Мельник.

Современное поколение людей чаще страдает от недосыпа, из-за отсутствия режима и неправильного образа жизни. Впоследствии отсутствие полноценного отдыха приводит к проблемам с психикой и ухудшению общего самочувствия. Как спастись от недосыпа, «Вечерней Москве» рассказала сомнолог Елена Царева.