Турэксперт напомнил, чем хороши путешествия в бархатный сезон

Турэксперт напомнил, что стоимость путешествия в бархатный сезон будет ниже летней
Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что цены на путешествия в бархатный сезон (сентябрь и октябрь) будут традиционно ниже летних.
Бархатный сезон считается продолжением летнего сезона, поэтому предпочтения туристов особо не меняются. Среди внутренних направлений лидируют Черноморское и Азовское побережья. Спрос сохраняется на Кавминводы, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чеченскую Республику, Северную Осетию. Путешественников также привлекают Байкал и Шерегеш, Санкт-Петербург, Карелия, Псковская область, Москва, Золотое кольцо, Калининградская область и Казань.
Среди зарубежных направлений самыми востребованными остаются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Абхазия.
«После 1 сентября билеты станут дешевле раза в два. Это очень удобно для всех, кто может себе позволить путешествовать в этот период. В межсезонье можно найти хорошие места. Единственное, в санаторно-курортном сегменте обычно бронируют заранее, поэтому стоит поторопиться с выбором», - отметил специалист Барзыкин.