Внезапно оказавшихся в России пассажиров из Великобритании заперли в салоне самолета

Внезапно оказавшихся в России пассажиров авиакомпании Air China на несколько часов заперли в салоне самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 250 человек и 15 членов экипажа, летевших из Великобритании в Китай, три часа сидят в лайнере на аэродроме Нижневартовска. За клиентами авиакомпании отправили резервный борт, который они будут ждать до 14 часов, затем их доставят в Москву. Вылет в аэропорт назначения, Пекин, запланирован на 18 часов из российской столицы.

Уточняется, что экипаж Boeing 777-39L подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры помогли лайнеру долететь до российского города, где тот успешно приземлился через 60 минут после подачи сигнала.

Ранее сотни летевших в Китай пассажиров оказались в России из-за внезапной посадки самолета. Лайнер авиакомпании Air China сел в Нижневартовске 26 августа в 06:23 из-за отказа двигателя.