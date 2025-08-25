Детский багаж: что взять в отпуск, чтобы не тащить лишнего, но и не забыть главное

Предстоящие сборы чемодана на всю семью, а особенно на детей действительно могут вогнать родителей в тоску: ничего не забыть, предусмотреть максимально нужное для отпуска и не устать. Но как превратить предстоящую поездку в отработанную процедуру, чтобы путешествовать с детьми стало легко, быстро и комфортно, а чемодан можно было собрать за пару часов до выхода? «Рамблер» поговорил с кулинарным блогером и опытной мамой Светланой Бахлиной о том, как подготовиться к путешествию с детьми.

Я та самая мама, которая объехала с детьми пол мира. У меня двое детей 6 и 9 лет. Длительные поездки на машине по природным локациям внутри страны, десятки перелетов по миру, автотрип через всю Европу: к своему малому возрасту дети все это прошли. И я уже собрала массу лайфхаков о том, как можно собраться и не сойти с ума. Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Сборы чемоданов — это прежде всего структура. Любое, даже самое ненавистное дело, можно выполнить легко и в радости, если собрать под него четкий план и шаг за шагом закрывать пункты. Это помогает не растягивать процесс на длительное время, оценивать этапы продвижения сборов и позволяет не забыть ничего нужного. Прежде всего хочется сказать, что сборы чемоданов чаще всего приводят к стрессу исключительно с психологической точки зрения. Выбирая между вещами, человек оказывается в неопределенности «А вдруг пойдёт дождь?», «А если заболеем?», «А если там не будет магазина?». Чтобы снять это тревогу, человек пытается контролировать ситуацию: теплые вещи на запас, лишний головной убор не помешает, дополнительные лекарства и все в таком духе. По статистике у людей с высокой тревожностью чемодан всегда больше. Внутреннее желание все предусмотреть, боязнь оказаться мамой, у которой нет чудодейственного крема или игрушки, которая успокоила бы эту истерику в самом людном торговом центре — это навязанное чувство родительской вины. Миллионы людей живут с ним в обычной жизни и, конечно же, при сборе чемоданов оно никуда не девается. Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Никогда не собирайте чемодан «на всякий случай». Если в запланированном вами отдыхе возникнет непредвиденная ситуация, то вы с ней справитесь. Вам или придется купить то, что вы не могли бы предусмотреть, либо придется воспользоваться помощью специалиста, или же вы просто найдете способ заменить эту вещь. Для базового набора разделите весь чемодан на три категории. Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Одежда

Существует базовая формула для детей от двух до десять лет. Количество дней делим на два и прибавляем два. Например, десять дней отдыха делим на два и получаем пять, к этому число добавляем два и получаем семь комплектов одежды на ребенка. При таком расчете вы сможете комбинировать верх и низ из разных комплектов, и у вас всегда будет чистая одежда в запасе.

Толстовку на случай похолодания.

Один головной убор.

Две пары обуви: кроссовки (в них едет) и пляжная.

Носки и нижнее белье (число дней +2).

Пижама.

Два купальных костюма (чтобы один мог сохнуть).

Гигиена

Аптечка (особенные индивидуальные препараты, жаропонижающее, лекарство от диареи и антигистаминное, пластырь). Все остальное вы купите при необходимости в аптеке. Не надо предугадывать жизнь наперед и пытаться увезти весь ассортимент аптеки.

Средства до и после солнца.

Зубная гигиена.

Небольшой формат геля и шампуня.

Расческа.

Досуг

Книга.

Папка с “долгоиграющими” игрушками: наклейки, карандаши, раскраски, паззл.

Гаджет для мультиков (если позволяете иногда отвлекаться таким способом).

Любимая мягкая игрушка.

Игрушки для песка (но рациональнее купить в супермаркете, возле отеля).

Особое внимание хочу уделить ручной клади. Или же сумке «в салон автомобиля». Это должен быть набор «первого дня». Пригодится и в случае задержки рейса, и в самолет, и в случае утери багажа. Положите туда: Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

сменный комплект одежды,

перекус,

воду,

игрушку.

Ну и в заключении хочется сказать, что отдых нужен прежде всего родителям. И единственное, что по настоящему нужно ребенку — это спокойные мама и папа, которые уделяют малышу время. Поверьте, ребенку все равно, сколько у него футболок в чемодане и достаточно ли они отглажены. А вот дерганного и раздраженного накануне сборов родителя ребенок запомнит надолго.