Эксперт ответил, кому откажут в шенгенской визе в 2025 году

Шенгенские визы выдают почти всем, кто правильно подает документы, но без достаточной суммы денег отказ неизбежен, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Для подачи документов на шенгенскую визу надо подготовить все справки и иметь минимум 300 тысяч рублей на банковском счету на человека, попытки схитрить или обмануть не помогут, а только приведут к отказу, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе НСН.

Туроператоры не отмечают улучшения ситуации с шенгенскими визами в конце лета 2025 года, в отличие от прошлого года. Несмотря на завершение высокого сезона и снижение спроса, количество доступных окон для подачи документов продолжает сокращаться. Наибольшие задержки наблюдаются при получении слотов в консульствах Франции и Испании. При этом общее число желающих оформить шенгенские визы в России растет и по итогам 2025 года может превысить 700 тыс. Эксперт связал промедление с высоким спросом на поездки в Европу.

«В данный момент происходит гигантский рост числа заявок на получение визы, прошлый год был фантастическим, а в этом году у нас добавилось еще 30%. Неудивительно, что работники шенгенских стран не справляются. Там как сидели четыре представителя, так и остались. Никто не посадил специально для русских еще 40 человек. Это очень сложная история — согласовать между МИДами стран консульских офицеров, невозможно просто так взять и пригласить еще кого-нибудь для представительства той же Италии, Франции или Греции. Все согласуется в МИДе России», — подчеркнул он.

Мкртчян добавил, что отказы случаются редко и чаще всего по вине заявителей.

«Все дают визы очень охотно, случаев отказа не больше 3-4%, но тут зависит от того, кто и как собирал документы. Если человек пишет, что у него зарплата 120 тысяч, а приносит справку, на которой написано, что 60 — то тут визу не дадут. Умный турагент даже связываться с такими людьми не станет, но они могут пойти к аферистам, которые возьмут с них по 500-1000 евро, а потом скажут "извините, не получилось". Отказ зависит только от качественно собранных документов. Если у вас зарплата в 150 тысяч, миллион на счету — это гарантия получения визы, а если, условно говоря, вы — нищеброд, денег нет, работы нет, и вы хотите визу, то это стопроцентный отказ. Обмануть не получится, на каждого человека надо по 300 тысяч, если люди занимают по 500-600 тысяч у знакомых, а потом получают справку и тут же отдают деньги обратно, то в посольстве заметят, что вы сдали документы, а деньги получили только вчера, поэтому они запрашивают данные за 3-6 месяцев, чтобы видеть такие операции», — заключил собеседник НСН.

