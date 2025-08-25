Как отстоять свои права при задержке рейса

В случае длительной задержки рейса, подобной инциденту в Хургаде, первое, что нужно сделать, — получить от представителя авиакомпании письменное подтверждение о причине и времени задержки, рассказала в беседе с RT пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

Так она прокомментировала информацию в СМИ о том, что более семи часов три сотни российских туристов не могут вылететь из Египта из-за сломанного самолёта.

«По правилам, уже при задержке длительностью более двух часов вам обязаны предоставить бесплатные напитки, а более четырёх — горячее питание. Для семей с детьми до 7 лет — комнату матери и ребёнка. Если ожидание затягивается от шести часов и более, перевозчик должен обеспечить отелем и трансфером», — отметила собеседница RT.

По её словам, важно фиксировать все нарушения.

«Фотографируйте табло вылета, пустые стойки раздачи еды, сохраняйте билеты и чеки. По прибытии домой турист вправе подать претензию авиакомпании с требованием денежной компенсации за каждый час простоя. При наличии страхового полиса, покрывающего риски задержки рейса, следует незамедлительно обратиться в страховую компанию для получения положенных выплат», — посоветовала Зюкова.

Отмечается, что в целях минимизации неудобств рекомендуется заранее подготовиться к возможным задержкам.

«Выбрать удобную одежду для длительного нахождения в аэропорту, взять заряженное портативное зарядное устройство, необходимые лекарства в ручной клади и предусмотреть финансовый резерв для экстренных покупок (вода/питание). Перед выездом в аэропорт следует внимательно следить за актуальной информацией через официальные источники, а также иметь при себе контактные данные службы поддержки авиаперевозчика и турагентства, через которое приобретался билет», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.