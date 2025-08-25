Член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов в интервью радио Sputnik рассказал, почему стоит позаботиться о бронировании зарубежных туров на Новый год еще в августе. Так можно сэкономить около 30% от стоимости путешествия.

Получить скидку на новогоднее путешествие удастся при условии бронирования путевки с августа по конец сентября. По словам эксперта Самохвалова, в октябре операторы и отели не предоставляют скидки, так как знают, что у них будет стопроцентная загрузка во время Рождества и Нового года.

Среди популярных направлений на данный момент остаются Сейшельские острова, Маврикий, Мальдивы, Бали, ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет. Активнее всего продаются туры на Сейшелы, Маврикий и Мальдивы - островные направления. Отели из премиум-сегмента разбираются быстро, следом идут пятизвездочные. Самохвалов также предупредил, что стыковочные рейсы по комфортным тарифам «сметаются» уже с середины августа.