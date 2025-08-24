Турист рассказал, какие вещи из отеля нужно забрать с собой

Опытная российская путешественница Наталья рассказала, какие вещи из отелей всегда забирает с собой и не стыдится этого. Своей историей она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметила, что в этот список вошли одноразовые тапочки, мыло в упаковке, швейный набор, мини-тюбик с зубной пастой и зубная щетка, а также блокнот и ручка.

«Они буквально меня спасают, когда что-то идет не по плану. Я могу в блокноте набрасывать путевые заметки или просто рисовать, если нужно снять напряжение или отстраниться от раздражающих соседей по салону самолета», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница также подчеркнула, что у персонала не будет претензий к туристам, которые увозят с собой из номера пакетики с чаем, кофе и сахаром, пластиковые стаканчики, бамбуковые палочки для размешивания напитков, зубочистки, вкусные «комплементы» (упаковки печенья, конфеты, шоколадки) и одноразовые средства ухода и индивидуальной гигиены.

Кроме того, блогерша поделилась списком вещей, которые гостям категорически запрещено забирать из отелей. Среди них — мебель, ее фурнитура и декоративные элементы, предметы интерьера, текстильный декор, посуда, вешалки, пепельницы, постельное белье, полотенца, халаты, средства для уборки и предметы личной гигиены в большом количестве, растения и цветы, сантехнические комплектующие, детали интерьеров туалетных комнат и электроприборы.

Ранее владельцы отелей перечислили худшие привычки постояльцев. Они признались, что не любят, когда отдыхающие воруют вещи из номеров.