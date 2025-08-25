Как подготовиться к путешествию вместе с питомцев

Путешествие с домашним животным — приключение, которое требует тщательной подготовки. Это поможет сделать поездку комфортной и безопасной для питомца и хозяина. Как снизить стресс у животного, какие препараты взять в дорогу и как правильно организовать перевозку, выяснила «Парламентская газета».

В самолете или в автобусе

Правила перевозки домашних питомцев зависят от вида транспорта и компании-перевозчика. Так, в автобусе мелких животных перевозят в переноске с плотным дном размером до 120 сантиметров по сумме трех измерений. Переноску можно держать на коленях или под сиденьем. Она считается ручной кладью и не требует доплаты.

Средние и крупные собаки едут в наморднике и на поводке в конце салона, для них нужен багажный билет. Собаки-поводыри путешествуют бесплатно, но тоже должны быть в наморднике и на поводке. Ветеринарный паспорт с отметками о прививках, особенно от бешенства, лучше иметь при себе, хотя он не всегда обязателен для поездок по России.

Если путешествие планируется на автомобиле, домашнего любимца нужно разместить в салоне. Перевозить животное в багажном отсеке автомобиля опасно, сказал «Парламентской газете» ветеринар Артур Лейбовский:

«В багажнике другая температура, и животное может погибнуть из-за жары. Перевозка должна быть в комфортных условиях, в которых едем мы сами».

В поезде мелких животных перевозят бесплатно как ручную кладь. Поместить кошку или кролика нужно в переноску до 180 сантиметров по сумме измерений. Крупных собак везут в наморднике и на поводке, но только в выкупленном купе. Собаки-поводыри едут бесплатно. Ветеринарные документы для поездок по России не нужны, но для международных маршрутов потребуются ветпаспорт и сертификаты.

«В поезде много людей, поэтому собак важно держать в намордниках, а кошек — в переносках, чтобы минимизировать стресс», — пояснил Лейбовский.

Перевозка в самолете — самый сложный процесс из-за строгих требований авиакомпаний. В салоне можно перевозить животных весом до 8-10 килограммов, в зависимости от авиакомпании. Нужна переноска, ее допустимый размер устанавливает авиакомпания. Стоимость проезда начинается от 2499 рублей для внутренних рейсов и от 38 евро для международных. Животных весом до 50 килограммов перевозят в багажном отсеке, а собаки-поводыри и служебные собаки летят бесплатно.

Для полета нужен ветеринарный паспорт. В нем обязательно должна быть отметка о здоровье, выданная не ранее чем за 14 дней, и отметка о прививке от бешенства. Для международных рейсов нужны сертификаты, может потребоваться и тест на антитела.

«В идеале животных лучше перевозить в салоне, это не так сложно организовать», — советует эксперт.

По его словам, перепады давления могут вызывать боль в слуховых проходах и барабанных перепонках, а это вызывает стресс и реакцию у животных.

В метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга мелких животных перевозят в переносках бесплатно, а крупных собак — в наморднике и на поводке в определенные часы при наличии ветпаспорта. Чтобы избежать проблем, лучше уточнять правила у перевозчика.

Подготовка питомца

Любая поездка — это стресс для животного, поэтому подготовка начинается задолго до путешествия.

«Надо подготовиться со стороны здоровья: сделать анализ крови и эхокардиограмму сердца, так как животное не скажет о своих проблемах», — подчеркнул Лейбовский.

Особенно это важно для брахицефальных пород, к которым относятся мопсы, французские бульдоги, персидские и британские кошки. Для них перелеты могут быть опасны из-за особенностей дыхательной системы. У таких животных обязательно нужно провести обследование перед поездкой.

Важно приучить питомца к переноске. За несколько недель до поездки нужно оставлять переноску открытой дома, а внутрь положить подстилку или игрушку. Переноска должна быть просторной, с хорошей вентиляцией и плотным дном. Для мелких животных подойдут мягкие сумки, для крупных собак — жесткие контейнеры.

За месяц до поездки стоит посетить ветеринара для проверки состояния питомца и обновления прививок. Если животное склонно к стрессу, с ветеринаром можно обсудить успокоительные препараты.

«Можно дать экспресс-успокоительные. После перелета успокоительное уже не нужно, так как питомец переключается и адаптируется, проявляя интерес к новым людям», — посоветовал ветеринар.

В дорогу нужно взять воду, привычный корм, миску, пеленки, игрушку и ветеринарную аптечку.

«В аптечке должны быть хлоргексидин, марлевые и влажные салфетки, особенно для животных с сильным слюноотделением, а также антигистаминные препараты, но с осторожностью, так как аллергии лечат по-разному», — сказал Лейбовский.

В дороге не стоит кормить питомца, если он не ест сам, но нужно предлагать воду и лакомства.

При международных поездках необходимо узнать требования страны назначения, так как некоторые государства вводят карантин.