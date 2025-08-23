Названы три популярные схемы мошенничества с турами и способы избежать обмана

Фальшивые туры — новая реальность для российских путешественников, рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Самые распространенные схемы обмана специалисты назвали в разговоре с «Лентой.ру».

«Мошенники создают Telegram-каналы, маскируясь под сервисы, предлагающие выгодные туристические путевки, и размещают объявления о невероятно щедрых акциях: кэшбек 50-90 процентов от стоимости тура при покупке в течение 24 часов», — предупредили в Роскачестве.

«Поверив в щедрость предложения, наивные путешественники платят полную стоимость тура, надеясь получить обещанный возврат средств на карту. После получения денег мошенники исчезают, блокируют каналы или прекращают отвечать на сообщения», — Центр цифровой экспертизы Роскачества.

По словам экспертов, на электронную почту потенциальных жертв мошенников приходит письмо со ссылкой на веб-сайт фиктивного турагентства. В Роскачестве добавили, что аферисты используют дизайн и названия, похожие на существующие.

«Если жертва оставит свои контакты, с ней свяжутся фальшивые менеджеры под видом представителей агентства. Они уточнят детали поездки, будут переписываться через формы обратной связи на сайте или даже в социальных сетях, используя фейковые аккаунты существующих турагентств. После того, как жертва оплатит тур, мошенники вышлют фальшивые документы или просто исчезнут, заблокировав все контакты жертвы», — отметили специалисты.

Еще одной мошеннической схемой в Роскачестве назвали обман с подменой тура.

«Эта схема не оставит вас совсем без отпуска, но существенно испортит впечатление от поездки», — Центр цифровой экспертизы Роскачества.

«Представьте, вы находите привлекательное предложение — тур в пятизвездочный отель по крайне низкой цене. В других агентствах аналогичные варианты стоят вдвое дороже, и вы без раздумий оплачиваете путевку. Однако за несколько дней до вылета вам сообщают неприятное известие: выбранный отель внезапно "перестал принимать туристов"», — предупредили эксперты.

В таком случае потенциальной жертве предлагают альтернативные варианты — другие отели, доступные для бронирования. С учетом того, что до отпуска осталось мало времени, человек, скорее всего, согласится, добавили в Роскачестве.

«Но здесь и кроется подвох. "Альтернативные варианты", как правило, оказываются значительно хуже первоначального. Стоимость предложенного тура будет гораздо ниже, чем та сумма, которую вы заплатили изначально. В итоге вы отправляетесь в отпуск, но вместо обещанной роскоши вас ждет разочарование. Вернуть разницу в цене будет крайне сложно, так как "агентство" будет ссылаться на изменение условий бронирования, прописанное в договоре», — отметили специалисты.

Также в последние годы, по словам экспертов, участились случаи продажи поддельных авиабилетов через якобы популярные онлайн-агрегаторы.

«Мошенники создают сайты, внешне напоминающие официальные платформы по продаже билетов, и размещают на них предложения о перелетах по самым востребованным курортным направлениям. Жертва, привлеченная низкими ценами, приобретает билет, оплачивает его онлайн и получает на электронную почту подтверждение бронирования, которое выглядит вполне убедительно. Однако при попытке зарегистрироваться на рейс выясняется, что такого билета не существует, а бронирование отсутствует в системе», — поделились в Роскачестве.

Чтобы не стать жертвой обмана при покупке туров, специалисты рекомендовали избегать переходов по ссылкам из подозрительных туристических рассылок и самостоятельно вводить адрес в адресной строке браузеров.

«Приобретайте билеты только на официальных сайтах туристических агентств. Тщательно проверяйте доменное имя сайта и дату его создания. Будьте осторожны при скачивании мобильных приложений туроператоров, так как они могут оказаться поддельными. Проявляйте особую бдительность, если от вас требуют немедленно внести полную стоимость тура. Не оплачивайте билеты на сайтах, предлагающих перевести деньги на карту частному лицу», — Центр цифровой экспертизы Роскачества.

«Сетевые просторы стали излюбленным местом обитания недобросовестных "турагентов". В интернете они легко находят доверчивых клиентов, предлагая заманчивые "услуги" и принимая онлайн-платежи. В случае с покупкой тура важно помнить о существовании средней рыночной стоимости путевки в конкретную страну и отель определенного класса. Проверить ее можно самостоятельно, просмотрев предложения от разных операторов. Если вам предлагают цену значительно ниже, это должно вызвать подозрения», — заключил руководитель Центра Сергей Кузьменко.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали представляться работодателями и предлагать россиянам поддельные вакансии, выманивая у них деньги.