Раскрыта средняя стоимость путешествия россиян с питомцами

Средняя стоимость проживания при путешествии с питомцами составила 4,5 тысячи рублей за ночь. Такие данные раскрываются в совместном исследовании «МегаФона» и сервиса «Авито Путешествия», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, специалисты выяснили, что появляется все больше отелей и ресторанов, которые позиционируют себя как pet-friendly и предлагают миску с водой, лакомства, пеленку на кресло, а иногда даже отдельное меню для животных. Чаще всего такими услугами интересуются россияне от 35 до 44 лет, а также путешественники в возрасте от 45 до 54 лет.

«Интерес к отдыху с питомцами растет по всей стране: количество бронирований квартир для заселения с животными в июле увеличилось на 42 процента по сравнению с прошлым годом, а загородных домов — на 91 процент. Чаще всего отдыхающие арендовали жилье на три дня и заселялись втроем», — указано в исследовании.

