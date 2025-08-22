В попытках выехать с юга туристы вспомнили про Анапу

Проблема с возвращением с юга остается актуальной для туристов, которые отдыхают на Черноморском побережье до последнего и не сразу определяются с датами отъезда. Добраться из Сочи в Москву и Питер на поезде прямым рейсом нереально до конца лета. А автоматические алгоритмы системы бронирования РЖД порой рисуют варианты с пересадками, стоимость которых доходит до 120 тыс. руб.

© tourdom.ru

Некоторые из турагентов в этот период вспомнили про Анапу. Поезда на курорт, где пляжный отдых недопустим из-за мазута, при планировании летнего расписания никто не отменял и не сокращал. А вот сам поток пассажиров в этом году заметно ниже:

«Советую: вчера одним своим туристам покупал с Анапы ж/д билеты. Брать до Воронежа, а дальше стыковка 3–4 часа и поезд на Москву, тоже полно билетов», – поделился лайфхаком подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Действительно, почему бы не выехать этими поездами, если сочинские уже битком? Кто-то скажет, что в этом случае возникает новая проблема, ведь проехать все побережье до Анапы в разгар сезона не менее проблематично. Резонно. Но если вспомнить, что по правилам РЖД сесть в вагон можно на любой станции выкупленного маршрута, то самым верным решением будет сесть на анапский поезд в Краснодаре или Тимашевске. В столицу Кубани из Сочи на следующей неделе доступно по одной-две сотни билетов в любой день вплоть до 29 августа включительно. А есть еще автобусы и такси.

Сегодня из Анапы в Москву есть полтора десятка полок в купе от 15 тыс. и несколько мест в плацкарте за 5 тыс. Примерно такая же ситуация еще в несколько ближайших дат. Да даже СВ от 26 тыс. не так уж и кусается на фоне 100-тысячных ценников из Сочи. С прямыми вариантами в Питер сложнее – есть лишь пара вариантов уехать на СВ за 32 тыс. На следующей неделе прямых нет в обе столицы.

Десятки мест остались в поездах в другие города Центральной России и Поволжья. Например, можно выбраться до Волгограда за 3 тыс. в плацкарте или 5 тыс. в купе. Чуть дороже Саратов. А уже далее можно пересесть на другой, неюжный состав. Или улететь – аэропорты этих городов работают.

За те же 3 и 5 тыс. можно в любой из оставшихся летних дней взять билет Анапа – Воронеж. А уже отсюда уехать до Москвы или в другом нужном направлении.