Эксперты рассказали, как туристические сервисы упрощают путешествия

Популярность самостоятельных путешествий по России продолжает расти. Все больше туристов предпочитают индивидуальные маршруты, составленные на основе личных интересов, отзывов и советов других путешественников и гидов. Самостоятельным путешественникам важны простые и удобные инструменты, которые быстро спланируют маршрут, познакомят с городом, найдут интересные места и расскажут о них. В Комитете по туризму Москвы "РГ" рассказали, какие цифровые сервисы предлагают для них отечественные разработчики.

© РИА Новости

Индивидуальный планировщик путешествий: план поездки за 15 минут

Тем, кто при подготовке к поездке и на самом отдыхе ценит удобство и экономию времени, помогает планировщик путешествий RUSSPASS. Цифровой инструмент позволяет легко и быстро создать индивидуальный маршрут под разные сценарии и форматы отдыха в Москве и других регионах страны: от короткой поездки на выходные до продолжительного путешествия по стране с семьей, друзьями или в одиночестве. Сегодня конструктор объединяет туристические предложения 85 регионов России и предоставляет актуальные данные о культурных, природных и гастрономических объектах на всей территории страны.

Собрать свой персональный маршрут - просто: сначала нужно выбрать все интересующие объекты (музеи, события, рестораны и не только), отмечая их сердечком. Места сохраняются в "Избранном". Затем можно приступить к созданию маршрута - перейти в раздел "Мои планы" и выбрать карточку нужного направления. Нужно нажать на кнопку "Создать план": система автоматически составит маршрут на один или несколько дней. Его можно редактировать и дополнять, добавляя новые места на карте рядом с маршрутом, делиться с друзьями, делать заметки.

Кроме того, каждый этап поездки в получившемся маршруте можно настраивать вручную по своему усмотрению: менять местами объекты, добавлять новые дни и тип перемещения между точками. Также доступна функция "оптимальный маршрут" - самый быстрый способ добраться от одной точки маршрута к другой. Если пользователь не знает, куда хочет поехать, он может воспользоваться выбором случайного направления в разделе "Направления". Система проверит, по каким направлениям турист ранее составлял маршруты и предложит новые. Также сервис предлагает готовые маршруты по тематикам "Архитектура", "Гастрономия", "История", "Спорт", "Парки" и другим - от детских до романтических прогулок.

ИИ-аудиогиды: персональный экскурсовод в кармане

В отличие от стандартных аудиогидов, которые часто требуют перехода на внешние платформы, ИИ-аудиомаршруты полностью интегрированы в систему RUSSPASS. Они оформлены в плейлисты, где треки привязаны к конкретной точке маршрута. Удобная навигация позволяет легко переключаться между записями и прослушивать их в любом порядке. Звуковую дорожку сопровождают фотографии и короткое текстовое дополнение, что делает прогулку более содержательной. Экскурсии, созданные при помощи ИИ, легко узнать по значку персонального помощника МосКота - для быстрого поиска в каталоге маршрутов достаточно выбрать фильтр "Аудиомаршрут" в разделе "Тип" каталога.

Сейчас пользователям сервиса доступны уже готовые к прослушиванию аудиоэкскурсии, посвященные дачной жизни творчеству советских писателей, аудиопрогулки по паркам, рекам и экологическим местам Москвы, рассказы об архитектуре Кремля и истории о ночных улицах столицы.

Новая функция подходит и для самостоятельного составления путешествий. Она способна заменить собой библиотеку буклетов и путеводителей, значительно сэкономить время путешественника при подготовке тура. Чтобы получить личную аудиоэкскурсию, пользователю достаточно выбрать локации, уже озвученные нейросетью, и спланировать по ним маршрут, а ИИ мгновенно свяжет их в единую историю. Пользователь получит готовый маршрут с кнопкой аудиоплеера. До конца этого года будет озвучено более 1500 объектов: знаковых мест столицы, памятников истории и архитектуры.

Когда сервис угадывает желания пользователей

RUSSPASS стал первым российским туристическим сервисом, в котором искусственный интеллект дает комплексные рекомендации для путешественников, основываясь на их интересах и предложения туристического рынка: отелях, ресторанах, достопримечательностях, развлечениях, экскурсиях и маршрутах. Алгоритмы анализируют предпочтения пользователей, основанные на данных активности внутри платформы, и предлагают индивидуальные подборки - от тематических маршрутов до советов по выбору жилья, кафе, ресторанов и культурных событий.

Рекомендации доступны после регистрации как в личном кабинете, так и в основных разделах сервиса. Это "Места и события", "Маршруты и экскурсии", "Рестораны и кафе", "Жилье". В каждом из них работает фильтр "По моим интересам", который помогает быстро найти подходящие и актуальные варианты. Для постоянных пользователей такие подборки создаются автоматически. Тем, кто впервые использует сервис, достаточно пройти короткое анкетирование: например, выбрать между музеем современного искусства и классической галереей или указать, предпочитают они гастрономические впечатления или активный отдых.

Дополнительная мотивация - бонусная программа. После первого прохождения опроса начисляются баллы, которые можно потратить на скидки при покупке билетов, посещении культурных мероприятий или приобретении сувениров. Все рекомендации сохраняются в профиле пользователя в разделе "Персональные подборки". Их можно уточнить: еще раз пройти анкету или оценить на странице предложенной рекомендации, насколько ИИ угадал ваши предпочтения.

Дополненная реальность для живых эмоций

Многие самостоятельные путешественники ищут новые способы исследовать город, особенно если в поездке участвуют дети. Хочется, чтобы прогулки были не просто полезными, но и по-настоящему захватывающими. Интерактивные игровые элементы и технологии дополненной реальности помогают туристам и местным жителям превратить знакомство с достопримечательностями в настоящее приключение и не воспринимать город как набор банальных локаций.

Отличный пример такого подхода - онлайн-игра, которая объединяет достопримечательности Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в увлекательный квест. Этот межрегиональный проект не только знакомит с культурным наследием городов, но и дарит новые впечатления всей семье, и главное - вдохновляет на новые путешествия.

Сегодня доступно более 160 локаций в трех городах, где можно поймать на камеру смартфона мультяшек - анимированных персонажей, которые прячутся у главных достопримечательностей. Детям особенно нравится этот игровой формат, а взрослые получают вполне ощутимую пользу: за каждую "пойманную" мультяшку даются баллы опыта, которые конвертируются в бонусы программы лояльности. Их можно потратить на подарки от партнеров или скидки до 99% в бонусном каталоге.

Сервис также разработал тематические интерактивные маршруты в каждом из трех городов. Они включают в себя полезную информацию о том, где, например, можно перекусить по пути, а где - купить билеты.