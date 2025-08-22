Российские туристы получили солидную компенсацию от Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines выплатила солидную компенсацию туристам за пересадку с прямого рейса из Антальи в Россию на стыковочный из-за овербукинга. Неудобства пассажиров оценили в 73 тыс. руб. на двоих. О ситуации редакции TourDom.ru рассказал турагент.

Туристы – супружеская пара, пенсионеры – должны были возвращаться в Санкт-Петербург с отдыха в Турции рейсом TK 3026 29 июня в 20:30. Однако в аэропорту Антальи выяснилось, что в самолете не хватает несколько кресел.

Представитель Turkish Airlines извинился перед пассажирами и предложил вылететь в то же время, но со стыковкой. Людей пересадили на TK 2431, прибывающий в Стамбул в 21:45, а уже там после стыковки в 3,5 часа они отправились на TK 405 до Петербурга.

«В такой ситуации оказалось 13 человек. Пассажирам пообещали, что в Стамбуле их встретит и будет сопровождать сотрудник авиакомпании», – рассказал турагент.

Однако в аэропорту людей никто не ждал. Туристам пришлось из терминала внутренних рейсов перейти в международный и пройти паспортный контроль для транзитных пассажиров (багаж летел прямым рейсом).

«Хорошо, что мои клиенты уже летали таким же образом, с пересадками. Несмотря на то что им уже под 70, взяли своих попутчиков и везде провели, все показали. Но было волнительно, другие туристы, по их словам, “поседели”».

По возвращении клиентов с отдыха турагент запросил у туроператора компенсацию за изменение маршрута. Там пояснили, что выплатами занимается авиакомпания. Туристы написали заявление на сайте Turkish Airlines, им сразу подтвердили компенсацию. Через неделю зашли в офис перевозчика и получили наличные.

По всей видимости, авиакомпания применила регламент ЕС261/2004, согласно которому пассажиры турецких авиакомпаний имеют право на компенсацию в случае отказа в посадке на рейс из-за овербукинга. За рейсы длительностью от 1500 до 3500 км (между Антальей и Петербургом 2500 км) туристы могут рассчитывать на сумму 400 евро на человека.