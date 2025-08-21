Туристы запустили тренд на раннее бронирование зимних туров

Россияне все раньше бронируют зимние туры. В этом году, как рассказали Бизнес ФМ туроператоры, люди начинают организовывать новогодние каникулы уже в июне. Говорит ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы туристического оператора Resort Holiday Николай Белолипецкий:

© РИА Новости

«Тенденция к раннему бронированию зимнего отдыха действительно есть, мы ее стали отмечать еще в начале июня, к текущей дате продажи на зимний период идут уже более чем уверенно. Как правило, заранее свой отдых бронируют те путешественники, которые планируют продолжительный отдых, то есть для них важно, чтобы на долгий период была определенная категория номера или определенная вилла. Семейные путешественники и те, кому важен только определенный отель в определенном регионе или городе. В топе в зимний период, как правило, страны Индийского океана — это Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам — и страны Ближнего Востока — Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн и Катар. В среднем путешественники едут от семи ночей и более. Если говорить о ценовой политике, то, например, десять дней отдыха на Мальдивах на двоих взрослых в хорошем пятизвездочном отеле обойдется в 550 тысяч рублей. Сюда уже входит международный авиаперелет, и при этом питание будет по системе "все включено". Путешествие в Оман, например, обойдется туристам в 300 тысяч рублей, международный авиаперелет тоже будет входить. Проживание в отеле категории "пять звезд", но питание будет по системе "завтраки и ужины"», — Николай Белолипецкий, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы туристического оператора Resort Holiday.

Активно люди ездят и по России. Самые востребованные даты отъезда 29, 30 декабря, для горнолыжников — 2 января. А вернуться стараются 8-9 января. Что касается авиабилетов, их можно купить хоть за год, а билеты на поезд можно приобрести только за 90 дней. Говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан:

«Это все продается заранее на высокие даты, но я вам приведу пример, как ведут себя авиакомпании. Условный билет Москва — Минеральные Воды, который вне сезона стоит в одну сторону 6 тысяч рублей, на новогодние даты начинает стоить уже 20 тысяч рублей, рост больше 300% гарантирован. То же самое на популярные Москва — Сочи, Москва — Калининград, новые направления — Москва — Геленджик, Москва — Сухум. Все это будет дорожать в геометрической прогрессии. Причем не только экономкласс, но и бизнес-класс. Например, на новогодние даты Таиланд, уже стоит туда-обратно, если раньше бизнес-класс стоил 300-400 тысяч рублей, сейчас стоит уже 600-700, и это не предел, он запросто может стоить и под миллион рублей в обе стороны, скажем, Москва — Пхукет — Москва с вылетом 30-го, а с возвратом 8-9 января в Москву. То же самое касается отелей, какие отели дорожают больше всего. Это, естественно, все, что связано с горнолыжкой. Это Красная Поляна, там много высококлассных отелей. Это активно строящийся Архыз, строится семь отелей. Шерегеш активно строится, Манжерок, но этого не хватает. А России нужно пять-шесть таких курортов, как Красная Поляна, а не один, чтобы люди могли спокойно ехать за разумные цены. Самый дефицитный заезд у лыжников — это 2 января. Так вот, 2 января: в июне мы продавали отель в Красной Поляне 10 тысяч рублей в сутки, сейчас он уже стоит 14 тысяч. А если вы придете покупать его, скажем, в ноябре, он будет стоить 20 тысяч рублей в сутки. Вот вам рост 200%, и это не предел. В прошлом году мы видели отели заездом 2 января 100 тысяч рублей в сутки, и это за стандартный номер. Ни в коем случае не подумайте, что это люкс или что-то в этом роде. Ски-пассы, скидки 30-40% для тех, кто бронирует летом их, а не зимой приходит, на месте покупает. Стоимость ски-пасса 5-6 тысяч рублей в сутки, то есть 30% — это 1500 на неделю, можете сэкономить 10 тысяч рублей. А если вы едете большой семьей, это 30-40 тысяч. То же самое, кстати, будет делать железная дорога. У нее нет, конечно, роста цен 200-300%, но железная дорога на Новый год поднимает стоимость билетов на 20-50% СВ и купе. Она бы с удовольствием и плацкарт подняла, но цены на плацкарт регулирует государство, только это мешает», — Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон».

В прошлом году значительный рост бронирований отелей и апартаментов на Новый год наблюдался на месяц позже, в июле.