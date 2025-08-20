Что делать, если вы заблудились в лесу

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина отправилась в лес под Нижним Новгородом, заблудилась и погибла. Актриса ушла в лес 7 августа, после чего долгое время не выходила на связь. Тело Шельменкиной обнаружили волонтеры поискового отряда. На что можно ориентироваться во время похода в лес, чтобы благополучно вернуться домой, и что делать, если вы все же заблудились — в материале «Вечерней Москвы».

Найдите линейные ориентиры

Специалист по выживанию Данила Михайловский в беседе с «Вечерней Москвой» назвал несколько важных правил, которые могут помочь не заблудиться в лесу:

ознакомиться с местностью, в которую вы собираетесь;

скачать навигатор, ознакомиться с картой и определить для себя линейные ориентиры, которые вам помогут, если вы все же заблудитесь.

«Линейные ориентиры — это, например, линии электропередачи, дорога, железнодорожные пути, река, длинный протяженный город и так далее, то есть все то, исходя из чего вы сможете сориентироваться по шуму машин или поездов. Забравшись на дерево, вы сможете увидеть линию электропередачи», — объяснил эксперт.

Желательно находиться в таком условном квадрате, в котором при движении в любом направлении вы можете достичь того или иного линейного ориентира.

«Направляясь куда-то в лес по грибы, по ягоды, в первую очередь также нужно сориентировать родных и близких. Сообщить им, что вы отправляетесь в составе группы или один. Рассказать, в каком примерно районе будете находиться и когда планируете выйти из леса», — перечислил собеседник «ВМ».

Если к определенному времени человек не выйдет на связь, это поможет близким понять, что необходимо начать поиски.

«Желательно быть на связи. Для этого существует не только мобильная связь, но и спутниковые телефоны, которые можно купить или взять в аренду. Все это резко повышает шансы на выживаемость», — сообщил Михайловский.

Еще одним полезным делом будет фотография себя перед тем, как войти в лес. Она поможет сориентироваться поисковым группам в случае, если вы заблудитесь: они будут точно знать, как вы выглядите и во что одеты.

«Также вам помогут средства навигации: карты онлайн и офлайн. Можно использовать бумажные карты. Пригодятся владение компасом и туристический навигатор, если он у вас имеется», — порекомендовал эксперт.

Что нужно взять с собой в лес

Собеседник «ВМ» перечислил список вещей, которые повысят уровень выживаемости человека в случае, если он заблудится или наступит другая чрезвычайная ситуация:

компас;

свисток;

одеяло спасателя;

спички;

зажигалка;

предметы для розжига (например, сухое горючее или растопка);

запасы воды и еды;

теплые спальные вещи (куртка, спальник, пончо, тент или дождевик);

нож;

огниво.

«Все это резко может улучшить ваши шансы на спасение, потому что даже при негативном прогнозе, при наступлении какой-то плохой ситуации вы сможете развести костер, обогреться, может быть, даже приготовить какую-то еду», — указал Михайловский.

Если у вас есть навык разведения огня, вы сможете развести костер и обезопасить себя таким образом от диких животных. Вас будет видно, если поиски будут вестись с участием, например, операторов дронов.

«Кроме того, прогрев землю костром, вы можете потом сдвинуть его в сторону, расстелить плащ-палатку или еще какие-то вещи, положить лапник и отдохнуть на теплой земле. Там же можно и переночевать, а костер будет греть вас всю ночь», — отметил эксперт.

Как подать сигнал бедствия

С помощью костра или дымового сигнала можно подать сигнал бедствия. Для этого нужно разжечь три костра по площади в виде треугольника. Заметив или предположив, что вас ищут, в нужный момент необходимо бросить в огонь заранее заготовленную листву, чтобы пошел дым.

«Три дымовых костра являются международным сигналом SOS. Кроме того, вы можете оставлять некоторые метки по пути: например, отрывать от одеяла спасателя кусочки и оставлять их на ветках. Это поможет службам спасения определить ваше местоположение», — посоветовал собеседник «ВМ».

Если вы заблудились, долго кричать «ау» у вас не получится: может сорваться голос. Поэтому в такой ситуации вам поможет свисток. И, конечно, если у вас ловит мобильная связь, необходимо оповестить кого-либо из близких о том, что вы заблудились и вам нужна помощь.

«Нужно уметь снять координаты и передать их. Важно определить время следующего сеанса связи: например, в пять часов, шесть часов и так далее», — обратил внимание Михайловский.

После того как прошел запланированный сеанс связи, телефон нужно выключить или поставить на специальный режим, чтобы с вами могли связаться только спасатели.

«Часто бывает так, что человек теряется и передает сигнал бедствия, ему начинают звонить папа, мама, дедушка, бабушка и так далее, спрашивают, что с тобой, ты в лесу, как ты себя чувствуешь. В итоге они сажают батарею устройства, и службы спасения уже не могут дозвониться до человека, чтобы оказать ему реальную помощь», — сообщил собеседник «ВМ».

Лучший инструмент выживания в подобных ситуациях — предусматривание возможных негативных факторов и подготовка к ним.

«Будьте внимательны, готовьтесь: победа любит подготовку. И не ходите в лес в одиночку. Берегите себя», — порекомендовал Михайловский.

Не пытайтесь найти выход ночью

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин добавил, что в качестве перекуса с собой в лес можно взять различные шоколадные батончики, которые могут дать вам максимум энергии. Также не лишним будет взять запасной блок питания для телефона или пауэрбанк.

«Если вы заблудились, не старайтесь двигаться ночью. В это время суток вы ничего не найдете. Если за час до заката вы понимаете, что уже не сможете выбраться из леса в скором времени, нужно найти место, на котором можно переночевать», — посоветовал инструктор.

Место для ночного привала должно быть сухим, а рядом с ним должно быть большое дерево — под ним можно укрыться в случае дождя. Для этих целей, к примеру, подойдет ель.

«Можно наломать на землю еловых веток и сделать из них "подушку", чтобы от земли не так сильно шел холод», — отметил собеседник «ВМ».

Разводя при возможности костер, важно выбрать для него место у дерева, но не слишком близко к нему, чтобы огонь не перекинулся на древесину.

«Переночуйте, согрейтесь, отдохните и усмирите эмоции. Наутро будет гораздо проще найти выход из леса или дождаться помощи специалистов», — заключил Алешкин.

