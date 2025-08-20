Когда туристам положен бесплатный отель при транзите через аэропорты Китая

Российские туристы, путешествующие транзитом через аэропорты Китая, интересуются, в каких случаях они могут претендовать на бесплатную гостиницу от перевозчика.

«У нас рейс авиакомпании China Southern Airlines Нячанг – Гуанчжоу – Пекин – Москва. 13-часовая стыковка в Гуанчжоу. С ужасом узнала, что бесплатный отель нам не положен. Куда бежать, что делать?» – поделилась пассажирка в чате, посвященном обсуждению авиакомпании.

Как сказано в разъяснении China Southern Airlines, если бы туристы следовали через Гуанчжоу в аэропорт другой страны, они могли бы претендовать на размещение в отеле за счет авиакомпании. Но поскольку следующий рейс в Пекин, то есть внутренний, то за проживание придется платить самостоятельно.

По словам гендиректора туроператора TS Tours Сергея Назарова, общего правила предоставления бесплатного отеля при транзите нет. Все зависит от авиакомпании, конкретного тарифа, продолжительности стыковки и других факторов. Этот вопрос необходимо заранее выяснить у представителя перевозчика. Например, у Air China предусмотрены бесплатные отель, трансфер и завтрак при стыковке как на внутренних рейсах (от 6 до 24 часов), так и на международных (от 6 до 30 часов) – в аэропортах Пекина, Чэнду, Шанхая, Гуанчжоу, Тяньцзиня и Вэньчжоу. Авиакомпания China Eastern Airlines предоставляет размещение при стыковках в аэропортах Шанхая, Сианя, Пекина, Куньмина, но для этого билеты необходимо бронировать на сайте авиакомпании. Клиенты Sichuan Airlines могут рассчитывать на бесплатный отель и трансфер при пересадке только в базовом для перевозчика аэропорту Чэнду.

В случае если бесплатный отель не положен, туристы могут выйти в город самостоятельно. Однако для этого необходимо заранее забронировать гостиницу и показать, кроме авиабилета, ваучер, иначе пограничные службы могут не выпустить из аэропорта.

При этом еще относительно недавно безвизовый транзит, включающий перелет между китайскими аэропортами для дальнейшего пути в третью страну, в принципе был запрещен.

«Однако после того, как максимально допустимый срок пребывания без визы был продлен до 240 часов, такой вариант стал возможен», – пояснил Сергей Назаров.

Ранее мы написали, что в связи с предстоящим в Китае празднованием годовщины Победы во II Мировой войне правила въезда туристов в эту страну временно усложнятся. Изменения, в частности, коснутся виз по прилете – их будут давать только на компании от 5 человек.