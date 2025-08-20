Туристам рассказали, как не нарваться на фейковое турагентство

Сегодня 95% турагентств имеют свои офисы, поэтому лучше не пересылать онлайн деньги на незнакомые счета, а оплатить в офисе, заявил НСН Сергей Голов.

Лучше всего выбирать турагентство по совету друзей и знакомых, которые уже ездили через них, а также обязательно обращать внимание на наличие офиса у организации. Об этом НСН рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Мошенники к бархатному сезону создали 450 фейковых сайтов турагентств и сервисов аренды, пишет ТАСС со ссылкой на компанию BI. ZONE. Уточняется, что активизация мошенников может быть связана с увеличением числа бронирований на побережьях Черного и Балтийского морей в период с августа по октябрь. Голов дал советы, как не наткнуться на мошенников.

«Турагенты сами не занимаются бронью жилья, это только личная инициатива самих путешественников. Во-первых, никому нельзя пересылать деньги на личные счета, даже после того, как вы получили какое-то бронирование или еще что-то в этом роде. Во-вторых, самое главное и важное, все-таки обращаться к турагентам и уже через них все получать. А турагентов искать по совету друзей, знакомых, кто уже с ними съездил. Потому что в остальных случаях, может быть как хороший турагент онлайн, так и мошенник. В наше время никому нельзя доверять. В любом случае 95% турагентств сейчас имеют свой офис. Когда вы приезжаете в офис, вы понимаете, что вас не обманут»‎, — рассказал он.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что поездки за границу лучше всего организовывать через туроператора, только так турист может гарантировать себе максимальную безопасность и защищённость, а при поездках по России следует внимательно отнестись к информации об условиях отмены брони и сравнивать цены на разных сервисах.