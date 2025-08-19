На авиакомпанию подали в суд из-за продажи билетов «у окна» без окон

Американская авиакомпания United Airlines столкнулась с судебным иском из-за продажи билетов «у окна» без окон в Калифорнии. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что в иске перевозчика обвиняют в введении в заблуждение пассажиров и нарушении их прав из-за рекламы мест «у окна» за дополнительную плату. Оказалось, что на самом деле они не предполагают наличие иллюминаторов, поскольку на самолетах United Airlines такие сиденья обычно располагаются в рядах между двумя окнами.

Истец потребовал от компании компенсацию за последние четыре года для всех пассажиров, которым пришлось покупать места без окон за дополнительную плату.

