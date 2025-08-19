Специалист по тайм-менеджменту: важно понимать свои ожидания от отпуска

Эксперт по тайм-менеджменту Валентина Красникова выразила мнение, что не все люди понимают, зачем нужен отпуск и какую потребность он должен закрывать.

«Вернуться за один — два дня до окончания отпуска — это минимум, что нужно сделать. Не только вход в отпуск, но и выход является очень важной и стратегической задачей», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, отпуск может дать много проблем и стресса, а может, наоборот, обновить психоэмоциональный фон.

Как считает Красникова, необходимо понимать свои запросы и ожидания от отдыха.

«У вас может быть запрос на одинокий отдых или на романтический, на экшен какой-то тоже может быть. А в другой ситуации, когда вы очень сильно перегружены, у вас хронический перебор стресса, вам категорически нельзя этот экстрим», — пояснила она.

