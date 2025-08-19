Можно ли добиться компенсации, если вы сломали ногу в самолете

Пассажирка сломала ногу во время рейса FV 6535 авиакомпании «Россия» из Москвы в Уфу.

ЧП случилось в минувшую субботу во время снижения, когда суперджет попал в зону турбулентности и загорелось табло «Пристегните ремни». Женщина в это время находилась в салоне ближе к хвосту самолета. К несчастью, пассажирка была в босоножках на высокой платформе – вероятно, по этой причине она не смогла удержаться на ногах и в результате получила травму.

По информации телеграм-канала «Авиаторщина», бортпроводники сразу оказали помощь пострадавшей, а после приземления на борт самолета поднялась бригада скорой помощи. Был составлен акт о несчастном случае при осуществлении воздушной перевозки.

По словам страховщиков, пострадавшая может претендовать на компенсационную выплату, даже если не приобрела перед вылетом полис добровольного страхования.

«Статья 133 Воздушного кодекса РФ предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Однако если во время полета пассажир не исполнил требования командира воздушного судна занять место, пристегнуться и так далее, то в выплате будет отказано», – прокомментировал TourDom.ru гендиректор Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев.

То же самое рассказал редакции юрист компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Юрий Щербинин. Если дело дойдет до суда, то там примут во внимание медицинские документы, подтверждающие характер травмы, условия договора перевозки, свидетельские показания других пассажиров и членов экипажа, а также данные бортовой документации.

«Будет учтено и то, насколько своевременно и четко экипаж предупредил пассажиров об опасности турбулентности и дал команду пристегнуться», – добавил Щербинин.

