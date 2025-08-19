Как бронировать отели без ранних предоплат

Туристы просят у турагентов забронировать им отели за границей, в частности в Таиланде, на зимние даты без ранней предоплаты.

© tourdom.ru

Участники редколлегии «ТурДома» подтверждают: такое возможно через GDS-платформы туроператоров. По некоторым тарифам гостиницы готовы не брать оплату при бронировании – полную стоимость номера нужно перечислить единоразово до даты наступления штрафных санкций за отмену. Иногда за месяц до заезда, а порой и за неделю, и даже всего за 2–3 дня. Конкретные условия зависят от ценовой политики того или иного отеля, его загрузки, сезона и т. д.

Туристам нужно иметь в виду, что цена номеров, как правило, повыше, чем по невозвратным тарифам. Кроме того, на востребованные даты таких предложений обычно немного.

Вариант подходит туристам, самостоятельно покупающим авиабилеты и обращающимся в туркомпанию только за размещением, иногда также за трансфером и другими допуслугами. Таких клиентов в последнее время у турагентов становится больше. Другой возможный случай, когда через туроператора приобретается GDS-турпакет, правда авиабилет при этом придется оплатить сразу, при бронировании.

Тренд на то, что туристы все чаще хотят от туркомпаний тех же удобных опций, что предлагает Booking.com, возвратных или не требующих ранней предоплаты тарифов, обсуждался еще на проходившем в мае мероприятии Tourdom Camp.

Туристам надо учитывать, что бронирование без предоплат невозможно для классических туров в рамках блоков мест на рейсах. Предоплата по заявкам на зимние даты составляет у разных участников рынка от 10 до 40%, в среднем – 20–25%. А по новогодним турам, как правило, от 50%.