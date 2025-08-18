Реально ли получить деньги, выиграв в суде у зарубежной авиакомпании

Накануне турист из Набережных Челнов выиграл суд у авиакомпании Turkish Airlines из-за аннулированных билетов из Казани в Сан-Паулу. Когда решение вступит в силу, перевозчику придется выплатить россиянину без малого миллион рублей. При этом подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» усомнились, что туристу удастся вернуть положенные деньги:

«Исполнительный лист абсолютно не означает, что он что-то получит».

Поводом для сомнений, вероятно, послужили сложности, возникающие у потребителей в судебных процессах с иностранными авиакомпаниями – теми, у которых нет официально зарегистрированного представительства в России, имеющего аккредитацию в Росавиации и счета в российском банке.

«К таким авиакомпаниям, например, относятся популярные в России flydubai и Air Arabia. Но не Turkish Airlines, у которой есть 3 представительства в нашей стране – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, поэтому проблем с получением денег быть не должно. В этом случае исполнительный лист можно предъявить приставу и решение будет исполнено», – прокомментировал TourDom.ru юрист Игорь Косицын.

В то же время, как пояснил руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян, у flydubai и Air Arabia есть уполномоченные агентства на территории России (это обязательное условие для полетов в нашу страну), которые обязаны принимать юридические претензии от лица перевозчика.

Однако в конкретном деле туриста из Набережных Челнов есть подводные камни, которые могут ему помешать получить деньги.

«Решение заочное, так как принято в отсутствие ответчика и, судя по тексту решения, без учета его позиции. Обычно суды принимают заочные решения, если ответчик никак не отзывается и неизвестно уведомлен он о рассмотрении спора или нет. Для отмены заочного решения ответчику достаточно направить заявление в суд об отмене, и дело просто начнут рассматривать заново», – рассказала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Кроме того, исполнить решение суда, то есть получить деньги пассажир сможет только в том случае, если на счетах представительства есть какие-то средства.