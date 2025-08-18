Россияне первыми в мире смогут заселяться в отели по биометрии

В России заработала революционная система заселения в гостиницы без документов — достаточно посмотреть в камеру. Российская технология распознавания лица уже тестируется в реальных условиях и готовится полностью заменить паспорта при регистрации в отелях.

Забудьте о долгом ожидании на ресепшене с паспортом в руках. В России появились отели, где заселение происходит за секунды — просто подойдите к терминалу и посмотрите в камеру. Система мгновенно распознает лицо и автоматически оформляет регистрацию.

Технология создана российскими разработчиками совместно со Сбербанком и подключена к Единой биометрической системе. Пока работает 20 терминалов — они установлены на ресепшене и в жилых зонах. Камера сканирует лицо гостя, сверяет данные с государственными базами и мгновенно подтверждает личность.

Как это работает на практике

Процесс элементарный: подходите к терминалу, смотрите в камеру 2-3 секунды — и готово. Никаких очередей, никаких документов, никакого заполнения анкет. Система сама находит вашу бронь и выдает карту-ключ от номера.

«Мы были одними из первых, кто глубоко интегрировал банковские технологии в работу курорта. Без таких решений невозможно ни гибко адаптироваться к запросам, ни тем более предвосхищать желания гостя», — объясняет Самвел Саруханян, генеральный директор отеля «МРИЯ».

Но это только начало. Разработчики планируют полностью убрать паспорта из процесса заселения. Скоро гости смогут бронировать номер, заселяться и выселяться, вообще не доставая документы из кармана.

Что дает новая технология

Биометрия решает главные проблемы гостиниц: длинные очереди на ресепшене исчезают, персонал освобождается от рутинной работы и может заниматься реальным сервисом. Постоянные гости особенно довольны — при повторном визите заселение происходит вообще мгновенно.

Система интегрируется с искусственным интеллектом и запоминает предпочтения каждого гостя. Она может автоматически предложить любимый номер, заказать привычный завтрак или вызвать такси на нужное время.

Безопасность при этом только повышается — подделать биометрические данные гораздо сложнее, чем документы. А человеческий фактор при обработке паспортов полностью исключается.

Мировые перспективы

Пока другие страны только обсуждают подобные технологии, Россия уже внедрила их в коммерческую эксплуатацию. Зарубежные отельеры внимательно изучают российский опыт — многие хотят перенять наши разработки.

Если технология покажет себя успешно, российские биометрические системы могут появиться в отелях по всему миру. Наша страна снова становится IT-экспортером, но теперь в сфере гостеприимства.