Туристы поделились приметами для удачного полета

Самолеты нельзя ругать – они могут обидеться, и никто никуда не полетит. А еще нельзя закрашивать царапину, если она идет по борту от носа до хвоста, – такая отметина считается оберегом.

© tourdom.ru

В День Воздушного флота России мы решили собрать приметы, помогающие всем участникам полета чувствовать себя в небе спокойно.

Например, пилоты кладут фуражку исключительно козырьком вверх, перед вылетом никогда не фотографируются, надевают в рейс только ту одежду, в которой уже летали, и никогда не говорят «последний». А некоторые кладут на штурвал монетку.

Стюардессы считают: если первым на борт поднимется мужчина, перелет пройдет без проблем. А некоторые во время болтанки постукивают стеклянной посудой, чтобы ситуация поскорее «устаканилась».

Часть пассажиров готовится к полету особым образом: перед выходом из дома они дважды переобуваются или присаживаются «на дорожку». Одни считают хорошей приметой дождь, другие – надевают или берут в самолет что-нибудь красное. А вот если одежда перед путешествием порвалась, ее не зашивают.

Есть свои лайфхаки и у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«Я всегда дотрагиваюсь до самолета перед входом и говорю: “Привет, стальная птица!”» «Оглядываю людей вокруг, смотрю, не нагрешил ли кто-то из них. Если все приличные люди, то лечу без напряга». «А мы хлопаем при посадке. И это наша обязательная традиция», – рассказали нам туристы.

А еще и члены экипажей, и путешественник уверяют: