Эксперт рассказала, как не остаться без денег посреди отпуска

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рекомендовала заранее учитывать мелкие траты в отпуске.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что покупка сувениров, экскурсии и прочие развлечения могут стать значительной статьёй расходов во время отдыха.

По словам специалиста, следует заранее составить план путешествия, чтобы оптимизировать бюджет ещё до поездки.

Желательно также проанализировать предыдущие путешествия, чтобы понять, какие траты можно сократить, добавила эксперт.

Ранее преподаватель онлайн-магистратуры «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ, профессор и научный руководитель факультета экономических наук Николай Берзон выразил мнение, что финансовая грамотность начинается с ведения личного или семейного бюджета.