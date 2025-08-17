Российский турист отсудил у Turkish Airlines миллион рублей

Житель Набережных Челнов выиграл суд у авиакомпании Turkish Airlines и добился выплаты почти миллиона рублей.

В феврале этого года турист должен был лететь рейсами «Турецких авиалиний» из Казани через Стамбул в Сан-Паулу и обратно. Билеты обошлись в 261,5 тыс. руб. Однако перевозчик, как сообщили в пресс-службе суда, в одностороннем порядке «отказался от исполнения договоров и аннулировал билеты, возврат денежных средств истцу в полном размере не осуществлен». Туристу пришлось потратить 260 тыс. руб. на покупку билетов на рейсах другой авиакомпании.

Претензии к турецкому перевозчику остались без ответа, после чего мужчина подал исковое заявление в Набережночелнинский городской суд Татарстана.

«Пассажир просил взыскать денежные средства за авиабилеты, по которым не были оказаны услуги, убытки, выраженные в разнице сумм в приобретении авиабилетов других авиакомпаний – 109 470 руб., компенсацию вреда, происшедшего вследствие задержки при воздушной перевозке пассажиров, багажа в размере 4150 специальных прав заимствования (SDR), что на день подачи иска эквивалентно 453 221 руб. А также моральный вред 100 тыс. руб.», – отметили в пресс-службе суда.

Требования в итоге были удовлетворены почти в полном объеме, кроме компенсации морального вреда, она была уменьшена в 20 раз – до 5 тыс. руб. В общей сложности АО «Тюр Хафа Йоллары» (представительству Turkish Airlines в России) присудили выплатить российскому туристу 965 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило. Возможно, оно будет оспариваться в апелляционной инстанции.