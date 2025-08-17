Почему не стоит пользоваться fish-пилингом на море

Туристам, отдыхающим на морском побережье, не рекомендуют пользоваться fish-пилингом: с его «помощью» можно легко превратить отпуск в кошмар, подхватив опасную инфекцию. Эта процедура в последнее время стала очень популярной: аквариумы с рыбками-«педикюршами» легко можно найти не только в Турции или Таиланде, но и в России. Например, на побережье Черного и Азовского морей они встречаются буквально на каждом шагу:

© tourdom.ru

«Бывают поселки, где магазина нормального нет, а рыбки есть», – говорят туристы.

Например, в Сочи мы насчитали несколько десятков салонов, оказывающих подобную услугу, плюс палатки едва ли не на всех пляжах и даже на набережной. Цены зависят от места: например, в Адлере за 10 минут возьмут до 750 руб., в Курортном городке – 500 руб., а в Сириусе за эту же цену можно получить и 20 минут, но для этого нужно купить абонемент на несколько тысяч рублей. На пляжах и в поселках стоимость ниже.

Процедура предельно проста: клиент опускает ноги в аквариум и ждет, когда рыбки удалят со стоп ороговевшие участки. Для этой цели используют Garra rufa – пресноводных лучеперок из семейства карповых. В древности на Среднем Востоке с их помощью лечили псориаз и другие кожные заболевания. Сегодня большинство туристов приходят, чтобы сделать пилинг и расслабиться. И рискуют, как говорят в Роспотребнадзоре, получить в довесок грибок или опасную инфекцию, например вирус папилломы человека, вирус иммунодефицита, гепатит С, переносчиком которых является рыбка-доктор. Кроме того, в емкости, в которую погружают ноги, можно подхватить стафилококк.

Дело в том, что процедура может считаться безопасной только при полном соблюдении норм гигиены: после каждого клиента аквариум должен дезинфицироваться, а вода и рыбки меняться. К сожалению, так мало кто делает, а в палатках на пляжах и набережных одну и ту же воду порой используют несколько дней, не говоря уже о «чистильщиках».

Кроме того, известны случаи, когда для пилинга используют не Garra rufa, а других рыбок с условным названием Chin chin – в отличие от оригинальных «докторов», у них есть острые зубки, которыми они повреждают кожу, и через эти ранки получить какую-либо инфекцию еще проще.

«Вместо легкого пощипывания – резкие укусы, будто миниатюрные плоскогубцы вцепились в кожу», – описал свои ощущения один из туристов, попавший в такую ситуацию, сообщив, что потом ему пришлось долго лечиться.

Отметим, что во многих странах Европы, ряде штатов США, Канаде и Мексике fish-пилинг запрещен. А туристам, отдыхающим в странах Востока и на родном побережье, медики рекомендуют соблюдать определенные правила: