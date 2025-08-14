Эксперты рассказали, что стоит взять с собой в ручную кладь

Чтобы перелет прошел спокойно, важно заранее продумать, что взять с собой в ручную кладь. Как рассказали «Газете.Ru» эксперты авиакомпании S7 Airlines, это могут быть зарядки, перекусы, пауэрбанки определенного объема, а также лекарства.

© unsplash

«У разных перевозчиков требования к габаритам и весу могут отличаться, поэтому перед вылетом стоит обязательно уточнять информацию на официальном сайте авиакомпании. Пассажиры могут размещать ручную кладь под впереди стоящим креслом или на верхних багажных полках. В ручную кладь можно сложить зарядки, перекусы, пауэрбанки мощностью не более 100 ВТч. При этом важно помнить, что сдавать пауэрбанки в багаж категорически нельзя», — заявили представители S7.

Эксперты отметили, что кроме того, пассажиры могут взять с собой на борт что-нибудь для чтения и досуга, например, планшет с фильмами. Лекарства также рекомендуется держать под рукой на случай, если они понадобятся в полете. При этом для рецептурных препаратов желательно иметь упаковку и при необходимости рецепт.

Представители авиакомпании напомнили, что пассажирам следует заранее проверять объем перевозимой жидкости. Ее можно провозить только в емкостях до 100 мл каждая. Общий объем не должен превышать одного литра, а все флаконы и баночки необходимо упаковать в прозрачный пакет с застежкой.

«Под это правило попадают не только косметика и парфюм, но и напитки или жидкие продукты вроде йогурта или соусов. Также в ручной клади нельзя провозить ножи, ножницы с лезвием длиннее шести сантиметров, бритвы (кроме безопасных и электрических) и другие колюще-режущие предметы — их можно перевозить только в зарегистрированном багаже», — поделились специалисты.

Для комфортного сна в дороге эксперты рекомендовали пассажирам взять с собой надувную подушку для шеи, маску для сна и беруши. Также на случай, если в салоне самолета будет прохладно, рекомендуется положить в ручную кладь теплый шарф.

Пассажирам, кто летит с детьми, нужно заранее подготовить любимые игрушки, раскраски, небольшие настольные игры и легкие снеки, например хлебцы или что-нибудь сладкое, чтобы порадовать ребенка в дороге.