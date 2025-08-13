Туристов предупредили о новой схеме мошенничества на Бали

На индонезийском острове Бали появилась новая схема мошенничества с валютой. Об этом туристов предупредило издание Daily Mail.

По информации таблоида, одной из пострадавших оказалась австралийская туристка. Она увидела на улице в районе Кута вывеску с выгодным курсом обмена валюты и зашла внутрь, чтобы уточнить детали. В итоге она обменяла 94 австралийских доллара (пять тысяч рублей) примерно на миллион индонезийских рупий.

Однако, покинув помещение, туристка заметила, что в выданной пачке денег не хватает 600 тысяч индонезийских рупий. Оказалось, что сотрудник успел отложить часть средств себе в надежде, что клиентка не заметит этого сразу. Однако австралийка вернулась обратно и потребовала свои деньги. Недостающую сумму ей вернули.

Ранее российская туристка посетила главный и старейший храм на Бали — Пура Бесаких — и раскрыла аферу местных монахов. По словам Виктории из Владикавказа, они отправились в храм с компанией, и на входе им предложили помолиться с главным монахом.