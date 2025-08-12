Как сэкономить на новогоднем отдыхе

Лучшее время, чтобы определиться с отдыхом зимой — конец августа-начало сентября, заявил НСН Дмитрий Арутюнов. Многие туры и билеты продаются сильно заранее, поэтому стоит озаботиться зимним отдыхом заранее, это поможет сэкономить до 50-60% от стоимости поездки, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

Согласно статистике продаж туроператора Coral Travel, по продажам туров на осенние школьные каникулы 2025 года Египет уже на втором месте после традиционного лидера – Турции. А по объемам фактических продаж туров и отелей на зимний сезон 2025-26 гг. и на новогодние праздники у Египта сейчас первое место. Направление на этот период опережает и ОАЭ, и Таиланд, которые по текущим объемам сейчас на втором и третьем местах, соответственно. Глубина продаж туров в Египет достигает сейчас апреля 2026 года. Эксперт отметил, что рост спроса может начаться еще за год до предполагаемой поездки.

«Во многих странах мира первая волна начинается уже за год. Вторая такая волна — это как раз после летнего периода, когда люди возвращаются в начале сентября и прикидывают новогодний отдых. Сейчас еще можно успеть до нее, и тогда у вас будет практически полный выбор всего, что есть. На Новый год, конечно, все цены повышаются. Если в обычное время перелет стоит от 50 тысяч рублей, то к 31 декабря он уже будет под 100 тысяч на человека. Авиакомпания сейчас определяет цены сейчас с помощью искусственного интеллекта. Если у нас там каникулы с 31 декабря по 10 января, то именно рейсы в эти даты будут самыми дорогими, но если вы в состоянии немножко подвинуться, на два-три дня позже улететь или прилететь, то вы сэкономите до 50-60 % от стоимости перелета. Дальше уже зависит от вашей фантазии и от того, насколько вы можете быть гибкими в плане смещения дат, чтобы не попасть в самый пик сезона. Сейчас еще в нашу пользу по сравнению с прошлым годом говорит и курс доллара, который на 20 % дешевле, чем это было в прошлом году в это же время», — отметил собеседник НСН.

Арутюнов посоветовал россиянам сначала определиться с типом отдыха, который им нужен, а также назвал основные перспективные направления под Новый год.

«Люди делятся на две категории: “лыжники” и “пляжники”. То есть те, кто хочет поехать в горы — в Сочи, Шерегеш, Северный Кавказ, сейчас еще доступны Грузия, Иран, Азербайджан. Это надо бронировать заранее, потому что дешевых гор у нас не так много. Вторая категория — это люди, которые любят ездить в тепло, когда у нас холодно. Тут выбор больше, потому что у нас очень много летают авиакомпании из стран Персидского залива. Можно смотреть между Эмиратами, Катаром, Оманом, Бахрейном, летают уже и в Иорданию. С 1 августа у нас впервые началось регулярное сообщение с Саудовской Аравией, там даже открыт новый интересный курорт на Красном море. Если вы там не были, Новый год — это интересный момент, чтобы улететь. Тем более, что погода там теплая, и при этом не так жарко, и можно поездить по стране. Большое количество людей у нас в Азии — куча рейсов в Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезию, Шри-Ланку. Остаются популярными Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Куба, Венесуэла и ряд африканских стран: Египет, Марокко, Алжир. Кения, Танзания, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана — отличный выбор для тех, кто любит природу и экзотику», — заключил он.

