Что делать, если за границей туристу не хватает суммы страховки

Наша публикация о ситуации с тяжело заболевшим на Сейшелах российским туристом, которому не хватило страховки на 100 тыс. долларов для эвакуации в РФ, собрала почти сотню комментариев в тг-канале «Крыша ТурДома». Тема не безразлична подписчикам, ведь от подобного на отдыхе не гарантирован никто. Мы обратились к специалистам страхового рынка с вопросом, что они рекомендуют туристам предпринимать в таких случаях.

Как поясняет директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева, ситуации, когда для срочной отправки туриста на родину недостаточно страховой суммы 100 тыс. долларов, единичны. Если же такое все же произошло, специалист рекомендует родственникам пострадавшего обратиться с запросом в медицину катастроф Минздрава РФ. Это ведомство может взять на себя часть расходов на бригаду врачей и оборудование, которые необходимы при эвакуации самолетом медицинской авиации. Сам же заказ спецборта оплачивает страховщик.

Гендиректор Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев советует также обязательно попросить содействия консульства РФ в стране пребывания туристов или хотя бы сообщить российским дипломатам о случившемся. Кроме того, обратиться в Минэкономразвития РФ, которое курирует туризм.

Страховая компания, со своей стороны, также может повлиять на ситуацию, считают эксперты. Например, попытаться договориться с клиникой, в которой находится турист, о снижении стоимости лечения, чтобы оно укладывалось в страховую сумму (если, конечно, это возможно и не повлияет негативно на состояние туриста). Также постараться найти более бюджетный вариант медицинской транспортировки.

«Порой коммерческие компании санитарной авиации, например турецкие, готовы эвакуировать туристов за приемлемую цену. Тот же вывоз с Сейшел в РФ может стоить 40–50 тыс. долларов, а не 28 млн руб. (225 тыс. долларов), как запросили в описанном 10 августа порталом “ТурДом” случае», – отмечает Андрей Сергеев.

Он также рекомендует обращаться с жалобой в Банк России и Всероссийский союз страховщиков (ВСС), если страховая компания не предпринимает усилий по минимизации расходов на лечение или транспортировку туриста. Именно эти организации регулируют страховую деятельность, и их вмешательство может дать результат.

Эксперты напоминают: страховку для выезжающих за границу нужно оформлять обязательно. Иначе в случае проблем со здоровьем на отдыхе или необходимости эвакуации в РФ останется рассчитывать лишь на собственные средства или помощь благотворителей.