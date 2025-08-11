Туристов удивила доступность покупки билетов у «Победы» против правил

Попытка создать себе место Sleep+ на рейсе «Победы» ну или просто дистанцироваться от соседей закончилась провалом для одной из туристок. Хотя, казалось, проблем нет – для своего путешествия она купила три билета в одном ряду на свое имя. Вроде бы дело сделано, но препятствия все-таки были, и пассажирка, уверяет, узнала о них только в самый последний момент в аэропорту.

«Я получила свои билеты на стойке регистрации, прошла паспортный контроль, но уже при посадке на гейте два моих купленных места компания аннулировала, сказав, что так делать нельзя, ничего не объяснив. Сейчас еще и возврат не могу получить за те два кресла», – поделилась произошедшим туристка.

Подробности про «так делать нельзя» пришлось найти самостоятельно. Оказывается, лоукостер не запрещает пассажирам выкупать до двух дополнительных мест на свое имя вдобавок к основному билету для «персонального комфорта» в одном блоке кресел. Но есть нюансы. Оформить такую перевозку можно только при помощи специальной допуслуги, обратившись в кол-центр авиакомпании, звонок на который является платным.

Произошедшую ситуацию активно обсуждают туристы. Некоторых из них удивляет, что при этом возможность покупки нескольких мест на одно имя с идентичными паспортными данными через систему онлайн-бронирования не ограничена программным способом, что могло бы сократить количество ошибок:

«Проверили: на сайте спокойно перекидывает на оплату. Если так делать нельзя, пусть закрывают возможность», – удивляются клиенты лоукостера, приводя в качестве подтверждения скрины с успешным переходом к оплате трех идентичных билетов в одном бронировании.

Представители «Победы» посоветовали туристке обратиться в авиакомпанию через форму обратной связи, предоставив все подробности своего бронирования. Сможет ли она получить возврат средств, неизвестно.

