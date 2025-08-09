Как не позволить себя обмануть на курорте

Туристам в Сочи стали продавать... места на пляже в тени по 1500 рублей.«Вечерняя Москва» собрала главные уловки на курортах и узнала, как отдыхающим отстоять свои права.

Ни один курортный сезон в нашей стране, к сожалению, не обошелся без жалоб отдыхающих на мошенников. Последние же с каждым годом становятся все изобретательнее, придумывая весьма изощренные способы отъема денег. Так, на одном из сочинских пляжей отдыхающим стали предлагать новую услугу — платное место в тени. Цена вопроса — 1500 рублей.

По словам юриста по гражданским делам Аллы Георгиевой, предложение подобной «услуги» незаконно, если пляж является общественным местом:

«В соответствии с Водным кодексом РФ все поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными. Таким образом, береговая полоса, от реки вглубь пляжа на 20 метров (или 5 метров, если ширина водоема не превышает 10 метров), также является общественным местом. На этой территории запрещено взимать плату за пользование, в том числе и за место в тени».

Эксперт также отметила, что любой человек имеет право свободно выбирать, где ему находиться — на солнце или в тени, и его передвижение в пределах береговой полосы не может быть ограничено каким-либо образом.

«Ответственность за предоставление услуги по взиманию платы за места в тени несет организатор этой схемы получения денежных средств. Существуют контролирующие органы, такие как Роспотребнадзор, который, вероятно, не выдавал никаких разрешений на взимание платы на данной территории. Администрация также обязана контролировать ситуацию, поскольку речь идет о государственных или муниципальных участках. Кроме того, в ситуацию могут вмешаться органы прокуратуры, так как имеет место нарушение законодательства и незаконное получение денежных средств».

Золотое такси

Прибывших на курорт отдыхающихх у вокзалов и аэропортов встречают десятки таксистов, настойчиво предлагающих свои услуги, хотя поблизости часто находится остановка общественного транспорта, способного доставить пассажиров по тому же маршруту за существенно меньшую плату. Чтобы избежать переплат, следует заказывать такси через мобильные приложения.

Тату с подвохом

Распространены на южных курортах и предложения от уличных татуировщиков, рисующих хной на коже. Такая услуга может обойтись довольно дорого. Схема обмана проста: мошенники предлагают семьям с детьми временные татуировки за 150–200 рублей, входят в доверие, а затем выясняется, что цена указана за квадратный сантиметр рисунка, и за такую татуировку начинают требовать крупную сумму — до 20 000 рублей. В случае отказа платить они манипулируют ребенком, вызывая у него слезы. Чтобы обезопасить себя, в подобной ситуации следует вызывать полицию, так как эти услуги оказываются незаконно, без чеков и порой с угрозами в адрес родителей, не согласных с завышенной ценой.

Внимание на ценник

Совершая покупки на курортах, нужно понимать, что в туристах здесь часто видят лишь источник дохода, поэтому от обмана не застрахован никто. В прибрежных магазинах нередко указывают цену за 100 граммов товара или вовсе просто обвешивают покупателей. Во избежание обмана продукты целесообразнее приобретать в крупных сетевых магазинах.

Прямая речь

Диана Фердман, руководитель туристической компании:

«Покупать туры я рекомендую в отели, у которых есть свои лежаки на пляже. Мнимая экономия вначале может обернуться тратами в дальнейшем. Платные шезлонги и зонтики — это нормальная практика на всех курортах мира. Но при этом всегда можно прийти со своим зонтиком и покрывалом. Чтобы сэкономить, лучше покупать поездку заранее через турагента — они знают о всех спецпредложениях, и у них оптовые цены, которые всегда ниже. Также профессионал расскажет обо всем, что включено в тур, а за что придется доплатить на месте».

Пять полезных товаров для пляжа

Пляжный отдых — это не только солнце, море и песок, но и правильная подготовка. Рассмотрим топ-5 полезных вещей.

Быстросохнущее полотенце из микрофибры

Сверхлегкое и компактное полотенце, которое впитывает в несколько раз больше воды, чем обычное, и высыхает в считаные минуты.

Многофункциональный термостакан защитой от проливания

Он способен сохранять температуру как горячих, так и холодных напитков в течение нескольких часов.

Солнцезащитные очки с поляризацией и UV-защитой

Блокируют блики от воды и песка, обеспечивая четкое и комфортное зрение. Линзы с максимальной степенью защиты берегут глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Надувная подушка с охлаждающим эффектом

Компактная надувная подушка, принимающая форму шеи и обеспечивающая комфортную поддержку головы во время отдыха на пляже.

Детский браслет с GPS-трекером и тревожной кнопкой

Такой браслет позволяет родителям отслеживать местоположение своего ребенка на пляже или в воде через мобильное приложение. Устройство оснащено тревожной кнопкой, при нажатии на которую родителям приходит уведомление.

В путешествии нужно быть готовым ко всему, даже к потере загранпаспорта в чужой стране. Зачастую туристы боятся, что в подобных случаях им грозят депортация, серьезный штраф или тюрьма. Однако все не так страшно: вернуть утерянный «загранник» можно даже во время путешествия, и сделать это не так сложно.