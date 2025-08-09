Создан идеальный автодом для путешествий в суровых российских условиях

Представлен внедорожный автодом Torsus Liberra на базе автобуса PraetorianНа рынке внедорожных путешествий появился новый сильный игрок – Torsus Liberra, который построен на базе внедорожного автобуса Praetorian.

В интерьере Liberra, использующего шасси MAN 4×4, установлены дорогая деревянная мебель и высококачественные отделочные материалы.

Одним из ключевых отличий Liberra от Praetorian является увеличенная высота крыши, что позволяет достичь высоты потолка жилого отсека 2,2 метра. Переоборудованием внутреннего пространства занималась немецкая компания Daemmler (не путать с Daimler).

Покупателям предлагается широкий ассортимент возможностей для персонализации. В стандартной комплектации предусмотрены такие удобства, как подогрев полов, кондиционер на крыше и контейнер для хранения до 250 литров питьевой воды.

За сиденьями водителя и переднего пассажира размещены два дополнительных сидения, а также просторная обеденная зона с духовкой, плитой на четыре конфорки, большим холодильником и раковиной. В задней части автомобиля находятся две односпальные кровати, которые можно соединить в одну двуспальную. Кроме того, доступна компактная ванная комната с душем и туалетом.

Как и Praetorian, Liberra оснащен 6,9-литровым шестицилиндровым турбодизельным двигателем MAN мощностью 286 л.с. и крутящим моментом в 1151 Нм, который работает в паре с 12-ступенчатой трансмиссией. Цены на Torsus Liberra начинаются от 580 тысяч евро (53,7 млн рублей).