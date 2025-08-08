Пассажиров самолетов предупредили о фекальных микробах

Пассажирам самолетов посоветовали не мыть руки в бортовых туалетах из-за многочисленных микробов в воде. Об этом предупредил микробиолог Джейсон Тетро в беседе с Reader's Digest.

По его словам, в резервуарах для хранения воды в воздушных судах размножается множество микроорганизмов, в том числе фекальных колиформ.

«Это потенциальные патогены, представляющие угрозу для здоровья человека», — объяснил специалист.

Ранее бортпроводник Томми Чимато посоветовал путешественникам не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. По его словам, грязь может быть опасна для пассажиров.