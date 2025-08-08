Как декларировать багаж перед путешествием

При путешествии за границу нужно помнить о таможенных правилах — неверно оформленный багаж может обернуться штрафом или конфискацией. Как рассчитать пошлину и правильно задекларировать вещи, можно ли это сделать прямо на границе и почему иногда лучше пройти через «красный коридор», «Вечерней Москве» рассказали в Федеральной таможенной службе.

© Вечерняя Москва

Как рассчитывается пошлина

Пошлину нужно платить, только когда ваш багаж не превышает допустимую норму по весу и количеству вещей. Как понять, вписываетесь ли вы в эти ограничения, «Вечерняя Москва» рассказывала в отдельном материале.

Если же вес багажа превышает лимит, то платить придется за каждый лишний килограмм. Также размер пошлины зависит от способа, которым вы или ваш багаж пересекаете границу:

самолетом, поездом, автомобильным транспортом или пешком — платить придется 30 процентов от превышения, но не менее четырех евро за один килограмм.

почтой — платить придется 15 процентов от превышения, но не менее двух евро за килограмм.

То есть если вы везете чемодан, вес которого на два килограмма превышает норму, таможенники рассчитают стоимость каждого килограмма в чемодане. Затем с вас возьмут 30 или 15 процентов от стоимости двух лишних килограммов.

Особые правила действуют в Евразийском экономическом союзе, в который помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В таких странах вышеуказанные правила действуют только при ввозе товаров из-за рубежа. При выезде из стран Союза, в том числе из России, платить пошлину не нужно, даже если багаж превышает весовую норму.

Но это относится только к личным вещам — если вы ввозите в страну вещи, которые собираетесь перепродавать, то за них придется заплатить по тому же принципу.

Процесс декларации

Заполнить таможенную декларацию можно в день отъезда до прохождения через границу, но это может занять некоторое время. Скачать бланк с декларацией можно на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

В бланке нужно указать личные данные и подробно описать вещи, подлежащие декларированию — их количество, стоимость, вес, страну происхождения и другую необходимую информацию. Затем декларацию нужно распечатать и предъявить таможенникам при пересечении границы.

Также декларацию можно заполнить онлайн через личный кабинет на сайте ФТС. Электронная форма заполняется по тому же принципу — понадобятся личные данные, описание вещей, а также фотографии или сканы указанных там документов. После успешной подачи онлайн-декларации вы получите уникальный идентификационный код (УИН), который нужно будет предъявить таможенникам при прохождении границы.

Если у вас есть задекларированные вещи, вам нужно проходить через «красный» коридор — путь к нему обычно обозначается красным квадратом на белом фоне и соответствующей подписью.

Как случайно не получить штраф

Неуплата пошлины за вещи, которые подлежат декларированию, чревата серьезными штрафами.

За недекларирование вещей вас могут оштрафовать на сумму, которая в два раза больше стоимости товара. А если вы являетесь должностным лицом, то сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Если же при оформлении декларации вы укажете неверные сведения о товаре, штраф будет аналогичным. Если вы юрлицо, сумма штрафа составит от 50 до 300 тысяч рублей, а если вы должностное лицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Во всех этих случаях таможня может конфисковать предмет, который вы не задекларировали.

Иногда обычным штрафом дело не ограничивается и нарушителей привлекают к уголовной ответственности по статье 194 УК РФ. Это может произойти, если:

Сумма неуплаченной пошлины превысит два миллиона рублей. За это вас могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей либо отправить в тюрьму на срок до двух лет.

Сумма неуплаченной пошлины превышает шесть миллионов рублей. За это предусмотрены штрафы до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Штрафы могут выписать, даже если вы не задекларировали вещи по незнанию или забывчивости. Поэтому если вы сомневаетесь, нужно ли вам декларировать багаж, то лучше будет перестраховаться и пройти через «красный» коридор. Там таможенники перепроверят ваши вещи, а вы избежите возможного штрафа.

В путешествии нужно быть готовым ко всему, даже к потере загранпаспорта в чужой стране. Зачастую туристы боятся, что в подобных случаях им грозят депортация, серьезный штраф или тюрьма. Однако все не так страшно: вернуть утерянный «загранник» можно даже во время путешествия, и сделать это не так сложно.

Также «Вечерняя Москва» рассказывала, как и в каких случаях можно вернуть деньги за невозвратные билеты.