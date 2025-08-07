Туристы придумали, как обойти персональные наценки на авиабилеты

Туристы всерьез обеспокоены перспективой появления «индивидуального ценообразования» на авиабилеты. Эту систему, разработанную компанией Fetcherr на основе искусственного интеллекта, сейчас тестируют несколько зарубежных перевозчиков. Например, американская Delta уже использует такой пилотный проект для 3% своих клиентов и планирует к концу года увеличить показатель до 20%.

© tourdom.ru

Главная задача программы – установить максимально возможную стоимость билета, на которую человек готов согласиться. Рассчитывается она исходя из истории поисковых запросов и предыдущих бронирований клиента.

«Возвращаемся в прошлое, когда купцы называли цену товара, оценив покупателя», – отреагировали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

И констатировали, что все ожидаемо и не удивляет – авиация тоже бизнес, ничего личного. А некоторые даже заявили, что уже столкнулись с ценой, зависящей от имеющейся информации о пассажире, правда подтверждений не предоставили:

«Недавно покупал перелет Москва – Ереван у "Уральских авиалиний": в инкогнито было на 2 тыс. дешевле (это примерно 15%) – сравнивал одновременно».

Большинство (58%) принявших участие в нашем опросе считают подобный «индивидуальный подход» возмутительным:

«Стоимость должна быть одной для всех!»

Еще 13% предлагают таким образом определять цены для тех, кто летает бизнес-классом:

«А эконом не трогайте!»

Каждый десятый уверен, что алгоритм изначально ошибочен, так как поисковые запросы не показатель финансовой обеспеченности.

«Ужас! Если ИИ начнет рассчитывать мои возможности по интересу к перелетам в Океанию, то билет в условную Пермь мне предложит купить за 100 тыс.», – опасаются они.

А каждый двадцатый предлагает определять платежеспособность по модели телефона: у кого iPhone, тот пусть платит дороже. Впрочем, тут же отмечают, что этот «индикатор» легко обмануть:

«Сейчас у всех будет по два смартфона. Один iPhone, а другой дешевый и старый, чтобы с него билеты покупать».

И лишь 4% считают индивидуальное ценообразование интересной идеей и надеются, что система будет работать в обе стороны и для кого-то перелеты могут стать дешевле.

А остальные делятся лайфхаками, как ввести в заблуждение искусственный интеллект.

Кроме того, предлагают чистить cookie-файлы, позволяющие любому сайту «узнать» вас при следующем визите и сохранить вашу активность; искать в режиме инкогнито и создавать новые личные кабинеты. Или менять настройки профиля.

И предполагают, что, если систему индивидуального ценообразования таки внедрят в России, проще будет летать через туроператоров. Что, кстати, многие уже и делают: «В ту же Хургаду бывает выгоднее, чем напрямую у перевозчика, места покупать. Порой разница очень большая». «Недавно купил самый дешевый тур в Сочи только из-за авиабилетов – проживание мне не нужно. Если бы взяли просто round trip, переплатили бы на двоих 42 тыс. руб.», – говорят туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что билеты подорожают, если авиакомпаниям запретят «повышать цены» во время «ковра».