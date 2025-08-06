В России могут увеличить компенсацию за утерю и порчу ручной клади

Размер компенсации за порчу ручной клади пассажиров авиарейсов необходимо повысить – нынешние нормы возмещения не соответствуют реальной стоимости ущерба. Соответствующий законопроект в среду внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Нина Останина, Ярослав Нилов и Яна Лантратова.

Парламентарии предлагают установить максимальную сумму ответственности авиакомпаний в размере десяти МРОТ за утерю или повреждение вещей, которые пассажир провозит в салоне.

Инициаторы обращают внимание на то, что перевозчики сознательно не хотят регламентировать размещение ручной клади строго над креслами клиентов. Вместо этого они лишь ограничивают габариты сумок и чемоданов, что делает их услуги привлекательнее для путешествующих налегке.

Однако подобная практика провоцирует недобросовестное поведение со стороны некоторых клиентов: они занимают максимум пространства на полке, вынуждая остальных пассажиров убирать свои вещи в отдаленные места. Это не только усложняет контроль за сохранностью ручной клади, но и увеличивает вероятность ее повреждения.

«Если авиакомпании отказываются закреплять места на полках за конкретными креслами, необходимо усилить защиту имущества клиентов», – отмечается в документе.

Сейчас максимальная сумма, которую можно взыскать с перевозчика за утерю или дефекты ручной клади, составляет 11 тыс. руб. Эта норма была введена в 2007 году и, по мнению авторов проекта, давно устарела. На фоне роста цен такая компенсация выглядит несправедливо низкой.