Назван оптимальный срок отпуска

Организм человека полностью отдыхает за 6-7 дней. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Кристина Шайдуллина.

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«Есть реальные исследования, когда наступает отдых от рабочих будней в отпуске. И вот он наступает примерно на 6-7 день. А на 8 день состояние радости от отпуска начинает идти на спад. То есть, есть жизненный цикл такого состояния. Оптимально отдыхать до 8 дней. Поэтому, если человек может позволить себе неделю нормально и стабильно отдохнуть, то это уже считается полноценной закрытой потребностью для организма. Идёт по нарастающей, каждый день мы как будто заряжаемся витаминками. А на 8 день мы уже не получаем витаминок и хочется уже что-то делать. Оптимально 6-7 дней отпуска».

Ранее стало известно, что пятая часть россиян планирует потратить на отпуск больше 100 тыс. рублей. Это следует из данных исследования сервисов hh.ru и «Островок».