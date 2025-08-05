Тревел-блогер дала советы тем, кто предпочитает летать без багажа
Тревел-блогер Ксения Переина в интервью радио Sputnik поделилась советами для тех, кто предпочитает летать на самолетах без багажа.
Так, перед путешествием важно заранее уточнить габариты ручной клади у авиакомпании - эти параметры могут отличаться. Кроме того, важно ответственно отнестись к выбору вещей: взять универсальную обувь, не занимающую много места, один универсальный купальник, легкий костюм и головной убор. Объемные вещи, которые пригодятся в путешествии, лучше надеть на себя.
«Есть лайфхак - вакуумные пакеты или сумки. В них все складываешь и делаешь пылесосом вакуум, убираешь воздух. Вся объемная одежда занимает мало места в таком случае», - отметила тревел-блогер.