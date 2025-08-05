Тревел-блогер дала советы тем, кто предпочитает летать без багажа

Тревел-блогер Ксения Переина в интервью радио Sputnik поделилась советами для тех, кто предпочитает летать на самолетах без багажа.

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Так, перед путешествием важно заранее уточнить габариты ручной клади у авиакомпании - эти параметры могут отличаться. Кроме того, важно ответственно отнестись к выбору вещей: взять универсальную обувь, не занимающую много места, один универсальный купальник, легкий костюм и головной убор. Объемные вещи, которые пригодятся в путешествии, лучше надеть на себя.