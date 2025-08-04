Туроператоры дали советы, как безопасно путешествовать за границей и по России

Российские сервисы бронирования за 3,5 года значительно усовершенствовались и теперь не уступают зарубежным аналогам, однако важно сверять цены и смотреть условия отмены брони, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

Поездки за границу лучше всего организовывать через туроператора, только так турист может гарантировать себе максимальную безопасность и защищённость, а при поездках по России следует внимательно отнестись к информации об условиях отмены брони и сравнивать цены на разных сервисах. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российские онлайн тревел-агентства (ОТА) значительно нарастили свою долю бронирования гостиничных номеров за последние 3.5 года после ухода сервиса Booking.com. Однако продажи напрямую через сайты и телефоны отелей по-прежнему занимают значительную долю рынка. По данным платформы для отелей TravelLine, на ОТА и туроператоров сейчас приходится порядка 58% всех бронирований. Арутюнов подсветил нюансы брони отелей через турфирму.

«Бронирование через туроператора гарантирует не только выгодные цены, но и безопасность, особенно в выездном туризме. Турпакет с перелётом и проживанием означает полную ответственность оператора за туриста, включая поддержку в форс-мажорах — от задержек рейсов до экстренного вывоза. Самостоятельные бронирования через агрегаторы или отели такой защиты не дают. Что касается цен, миф о «систематически дорогих» российских сервисах не соответствует реальности. Разница зависит от условий отелей, сезонности и каналов сбыта, а локальные платформы предлагают конкурентные тарифы, кешбэк и гибкие условия», - рассказал он.

При этом Арутюнов дал несколько советов, как приобрести путевку за границу или по России, максимально себя обезопасив.

«Возвращение западных OTA вряд ли будет простым: новые требования, такие как локальная регистрация, налоги и хранение данных, станут серьезным препятствием для них. Российские сервисы за 3,5 года значительно улучшили функционал и теперь составляют достойную конкуренцию. Могу порекомендовать совершать поездки за границу только через туроператоров — это минимизирует вам риски. Что касается путешествий по России, то нужно сравнивать цены, учитывать условия отмены и поддержку. Также при любом бронировании проверяйте репутацию поставщика», - подытожил он.

Ранее стало известно, что турецкие гостиницы скорректировали ценовую политику во второй половине лета на фоне снижения интереса со стороны российских туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».