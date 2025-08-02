Как доехать до Крыма при перекрытии Крымского моста

Туристам порекомендовали выбирать другие маршруты для поездки в Крым. Это связано с пробкой, которая образовалась на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Помимо Крымского моста, добраться до полуострова можно через альтернативные маршруты. Один из таких проходит через новые регионы. Подробности про альтернативный вариант, а также карта мест для отдыха — в материале URA.RU.

Альтернативный маршрут

Существует маршрут через новые регионы, который не подразумевает проезд по Крымскому мосту. Путь проложен через Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Джанкой.

Плюсы и минусы

Из плюсов: на нем меньше досмотров, чем на Крымском мосту, а также навигация работает почти без перебоев. Но существуют и минусы: маршрут составляет около 400 км пути (примерно 5-6 часов), а также есть пункты пропуска в зоне СВО.

Паспортный контроль

Власти Крыма и Херсонской области договорились об отмене паспортного контроля при выезде с полуострова через административную границу между регионами. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Что брать с собой

Обязательно в маршрут нужно взять документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей). Это связано с тем, что придется проезжать через КПП. Документы лучше держать под рукой.

Путь неблизкий, поэтому с собой в маршрут рекомендуется взять еды и воды. Автозаправки находятся в 50-100 км друг от друга, там же можно подкрепиться. Также стоит загрузить офлайн-карты, чтобы была возможность ими пользоваться без сети.

Места отдыха

Поездка будет достаточно длинной. Для тех, кто пересекает Запорожскую область транзитом по трассам М-14 и М-18 существует ряд мест для отдыха. Такими являются поселок городского типа Акимовка. Далее существует возможность отдохнуть в селе Константиновка. Также в число мест для отдыха являются поселок городского типа Приазовское и город Приморск. К тому же, существует возможность отдохнуть в селе Осипенко в Бердянском районе. Места для отдыха URA.RU отметило на карте.