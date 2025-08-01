«Там опасно всегда!»: Россиянам дали советы для горных путешествий

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян после схода селя в Эльбрусском районе заявил НСН, что ЧП происходят каждый год.

В горах опасно всегда, перед любым даже обычным походом в горы туристы должны ставить в известность МЧС, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Желающих выехать с курорта «Эльбрус» туристов после схода селя в Эльбрусском районе будут вывозить на специальных микроавтобусах, на самом курорте остановка спокойная, сообщает официальный канал «Эльбруса». 31 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в городе Тырныауз по реке Герхожан-Суу сошел селевой поток. Было повреждено газо- и водоснабжение части города. Мкртчян отметил, что такие ЧП происходят каждый год.

«Сейчас в Приэльбрусье низкий сезон, там подобная опасность есть, это касается и местных жителей. Поэтому мы с местными сотрудниками МЧС находимся в постоянном контакте. Они профессионалы, мы их знаем более 30 лет. Каждый год случается сход селя в той или иной степени. В горах всегда опасно, безопасно на 100% в горах не бывает. Мы горы продаем уже 35 лет, там всегда кто-то ломает руки, ноги и так далее. Постоянно кто-то погибает, подошел сделать селфи к краю – упал… А зимой сходит снежная лавина, огромные деревья под корень срубает. К этому нужно относиться осторожно. Если идете в горы на маршрут, всегда предупреждайте МЧС, я уже молчу о восхождениях серьезных», - отметил он.

По его словам, отмен туров на фоне подобных историй нет, но туристов всегда предупреждают об опасности.

«Отмен туров нет, это ежегодная история. Мы всех просто всегда предупреждаем, что надо быть внимательными и осторожными. Эльбрус самый красивый именно сейчас, но люди едут туда в основном, чтобы покататься на лыжах. Основной сезон стартует с конца ноября, снег лежит до конца апреля. С мая по ноябрь у нас низкий сезон, люди просто дышат воздухом, гуляют, пешие походы в горы», - рассказал собеседник НСН.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка и экс-чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер погибла в Пакистане во время восхождения на пик Лайла. 28 июля 31-летняя Дальмайер, завершившая карьеру шесть лет назад, попала под камнепад и получила серьёзные травмы в горах Каракорум на высоте около 5 700 метров, передает «Радиоточка НСН».